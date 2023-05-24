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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«ألف بركة».. مبادرة لإعداد 1000 كرتونة من المواد الغذائية بكنائس حدائق القبة

نيافة الأنبا ميخائيل
نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة والوايلي والعباسية

أطلقت كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية مبادرة جديدة لأبناء المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، يقوم خلالها كل 10 أشخاص (أصدقاء) بتجهيز عبوات تحوي مواد غذائية وغيرها من المواد وذلك لتقديمها لأخوة المسيح الأصاغر.

وتستهدف المبادرة التي حملت اسم "١٠ / ١٠ = ألف بركة" إعداد ١٠٠٠ عبوة (كرتونة) على أن يقوم أبناء كنائس القطاع بتعبئة الكرتونة في يوم كرنفالي يجهز له من الآن خدام وخادمات المراحل الثلاث، على أن يتضمن اليوم ألعابًا ترفيهية وفقرات متنوعة. 

وتحمل رؤية المبادرة غرس عادات وقيم مسيحية مثل العطاء ودعم روح مساندة الآخرين والمساهمة في تسديد احتياجاتهم، والعمل الجماعي وأن الإمكانات القليلة مع المشاركة تثمر ثمارًا كثيرة.

 بناءً على ما سبق جاء شعار المبادرة الآية "أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ" (يو ١٠ : ١٠) لإزكاء مفهوم الحياة الأفضل من خلال تعلم العطاء ومساعدة الآخرين من جهة، ومن جهة أخرى من خلال تقديم بعض الدعم لإخوتنا، للوصول بهم إلى "حياة افضل".

كان قطاع الكنائس ذاته نظمت العام الماضي مبادرة للأطفال بعنوان ٥ × ٥ = ٢٥ (مستوحاة من إنجيل متى، أصحاح ٢٥) حيث شارك أكثر من 3700 طفل في أعمال الرحمة، وأقيمت الاحتفالية خلال يوم كرنفالي حضره نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع، والعديد من الآباء الكهنة والخدام.

حدائق القبة كنائس حدائق القبة مواد غذائية أخوة المسيح

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