قرار في الأهلي بشأن كهربا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لجأ إلى القضاء الإداري في قضية لجنة الانضباط من أجل تأمين مشاركة محمود كهربا في كأس السوبر المصري أمام بيراميدز.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "قد يكون سحب قضية الأهلي ضد تشكيل لجنة الانضباط، بسبب اللجوء للقضاء المدني أيضًا، خصوصا بعد بيان اتحاد الكرة بشأن الحصول على موافقة الفيفا في تشكيل اللجنة".

وأضاف: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة وجه الشكر إلى الأهلي للتنازل عن تلك القضية، وكل طرف لديه قناعات بصحة موقفه، لكن الإدارة القانونية بالأهلي بارعة واتبعوا الإجراءات القضائية من أجل ايقاف أي عقوبات ضد كهربا".

وأكمل: "هناك توقع آخر بأن الأهلي قرر سحب القضية حتى لا يتم توقيع عقوبات ضد النادي الأهلي من الفيفا بسبب اللجوء للقضاء المدني".

وزاد: "مهلة كهربا يوم 12 يونيو لسداد غرامة الزمالك، ونادي ديبورتيفو ألافيش سوف يتم بيعه وبالتالي سوف تكون الغرامة تضامنية حتى لو سدد كهربا الغرامة حاليا سيعود للحصول على أموال من النادي البرتغالي".

وأتم: "كهربا سيؤمن نفسه بكافة الطرق، ولن يتم ايقافه مجددا، وينتظر قرار من محاميه لتسديد الغرامة للزمالك".