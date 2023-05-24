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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الهجرة : القتال بالسودان سبّب نزوح 1.3 مليون شخص

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، أن القتال بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع تسبب في نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص.

وقالت إن الاشتباكات أجبرت أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أمناً داخل السودان. كما فر نحو 320 ألفا آخرين إلى دول مجاورة مثل مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.

واندلع القتال في 15 ابريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

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وقتل الصراع 863 مدنياً على الأقل، بينهم 190 طفلاً على الأقل، وأصاب أكثر من 3530 آخرين، وفقاً لأحدث إحصائيات من نقابة الأطباء السودانية، التي ترصد بشكل رئيسي الخسائر في صفوف المدنيين. كما دفع الدولة إلى الانهيار، حيث تحولت المناطق الحضرية في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة لها إلى ساحات قتال.

وتستضيف مصر أكبر عدد من النازحين السودانيين، مع نحو 132360 شخصاً، وتليها تشاد بنحو 80 ألف شخص، ثم جنوب السودان بأكثر من 69 ألف شخص، وفقاً للمنظمة.
 

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