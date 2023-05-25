عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشتاج "أنغام صوت مصر" يتصدر موقع تويتر بعد نفي زواجها

أنغام
أنغام

رغم إلتزام أنغام الصمت وعدم المشاركة فى حالة الجدل التى اثيرت حول لقب "صوت مصر" إلا أن الجمهور على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي كان رده قاطعا  حيث تصدرت الفنانة الكبيرة هشتاج "أنغام صوت مصر" تريند المركز الأول على " تويتر" ليصبح اللقب من نصيبها بلا منازع سواء جماهيريا أو برأي النقاد وكبار صناع الموسيقى فى الشرق الأوسط.

وكانت أنغام قد تصدرت تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي خاصة مع مشهد مهيب لفنان يستحق بجدارة ان يحمل إسم مصر حيث وقوف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي و الجمهور من مختلف الجنسيات فى ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التى امتدت لعدة دقائق وهو ما اثار الغيرة الفنية لدى الكثير من النجمات اللاتي يحلمن بنفس مكانتها ورقيها الفني والأخلاقى.

نقاد وموسيقيين يشيدون بـ أنغام 

 

أنغام تتصدر يوتيوب 

كما تواصل تصدرها المركز الأول لتريند يوتيوب بكليب أغنيتها الجديدة "سيبك انت" متخطيه حاجز المليون مشاهدة.

أغنية "سيبك انت"، لأنغام من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.

كان مصدر مقرب من أنغام نفى ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي من ارتباطها او زواجها من شخص خليجي.

وأكد المصدر بأن قربه من نجمة مصر الأولى يجعله على يقين بأنها لا تتطلع الى مثل هذه الاقاويل التى ربما تكون مفتعله لأن أخلاقها الراقية تجعلها تلتزم الصمت إذا اوجدتها ظروف ما فى الدخول بخصومة مع اى شحض أو جهة فاخلاقها تواكب رقيها الفني الذى يفخر به أي مصري في مختلف أرجاء الوطن العربي. 

أنغام مصر صوت مصر أنغام صوت مصر اغاني انغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

قرار في الأهلي بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

بحضور نجوم الوطن العربي.. خطة لإعادة العروض الفنية والحفلات بنويبع وطابا

بعد تعرضه للسرقة وإصابة ابنته.. كريم فهمي: اموت واعرف مين مركز معايا

قصة مفعمة بالمرارة.. مخرجة "بنات ألفة" تكشف أسباب حماسها للفيلم

تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحى

نشرة الفن.. سر بكاء دينا الشربيني في الرياض .. عمرو مصطفى ينهي خلافه مع ورثة أم كلثوم

عمرو مصطفى ينهي خلافه مع ورثة أم كلثوم

عمر خيرت يستلم جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب

أخبار الفن.. أفلام الأجزاء تسيطر على السينما.. أسرار لأول مرة في حياة شيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

تعليق قوي لـ شوبير على إقصاء فريق النجوم للإسماعيلي من كأس مصر

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع زملائه بهذه الكلمات.. وهذا النادي في انتظاره

بسبب إصابة الشناوي .. ميدو يوجه رسالة تحذيرية للأهلي

"شوبير" يكشف موقف الأهلي من ضم لاعب بشكتاش التركي

الحرب الباردة تعود بأمريكا اللاتينية مرة أخرى .. بريطانيا وألمانيا تقودان أوروبا لعقد صفقة كبرى مع دول القارة

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام قشور الرمان؟ .. نتائج مدهشة

خلي بالك .. سم في الخوخ والمشمش يعرّضك للخطر

"لا تشعر بالألم" .. سبعينية تلهم العلماء لتطوير مسكنات خارقة

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ