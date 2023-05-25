هشتاج "أنغام صوت مصر" يتصدر موقع تويتر بعد نفي زواجها

رغم إلتزام أنغام الصمت وعدم المشاركة فى حالة الجدل التى اثيرت حول لقب "صوت مصر" إلا أن الجمهور على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي كان رده قاطعا حيث تصدرت الفنانة الكبيرة هشتاج "أنغام صوت مصر" تريند المركز الأول على " تويتر" ليصبح اللقب من نصيبها بلا منازع سواء جماهيريا أو برأي النقاد وكبار صناع الموسيقى فى الشرق الأوسط.

وكانت أنغام قد تصدرت تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي خاصة مع مشهد مهيب لفنان يستحق بجدارة ان يحمل إسم مصر حيث وقوف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي و الجمهور من مختلف الجنسيات فى ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التى امتدت لعدة دقائق وهو ما اثار الغيرة الفنية لدى الكثير من النجمات اللاتي يحلمن بنفس مكانتها ورقيها الفني والأخلاقى.

أنغام تتصدر يوتيوب

كما تواصل تصدرها المركز الأول لتريند يوتيوب بكليب أغنيتها الجديدة "سيبك انت" متخطيه حاجز المليون مشاهدة.

أغنية "سيبك انت"، لأنغام من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال.

كان مصدر مقرب من أنغام نفى ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي من ارتباطها او زواجها من شخص خليجي.

وأكد المصدر بأن قربه من نجمة مصر الأولى يجعله على يقين بأنها لا تتطلع الى مثل هذه الاقاويل التى ربما تكون مفتعله لأن أخلاقها الراقية تجعلها تلتزم الصمت إذا اوجدتها ظروف ما فى الدخول بخصومة مع اى شحض أو جهة فاخلاقها تواكب رقيها الفني الذى يفخر به أي مصري في مختلف أرجاء الوطن العربي.