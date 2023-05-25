الحرب الباردة تعود بأمريكا اللاتينية مرة أخرى .. بريطانيا وألمانيا تقودان أوروبا لعقد صفقة كبرى مع دول القارة

في الصراع من أجل كسب القلوب والعقول ضد روسيا، تتطلع أوروبا إلى الفوز بمعركة أمريكا اللاتينية، واستقطابها في معركتها الكبرى لمناصرة أوكرانيا، وهو التحدي الكبير في ظل سياسة عدم الانحياز التي تميل لها تلك القارة، ولتنفيذ تلك التطلعات كانت هناك تحركات حثيثة من قبل دول الاتحاد على الدول ذات التأثير داخل القارة اللاتينية.

وسعى الهجوم الساحر الممتد من قبل كبار الدبلوماسيين من الدول والمؤسسات الأوروبية الكبرى إلى كسب دول أمريكا اللاتينية ذات العقلية الحيادية لقضيتهم كجزء من المعركة الجيوسياسية الأوسع مع روسيا والصين، وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي هو آخر من حاول القيام بذلك، حيث قام بزيارة البرازيل يوم الأربعاء في اليوم الأخير من جولة استمرت أسبوعًا في أمريكا اللاتينية، والتي تضمنت بالفعل محادثات رفيعة المستوى في كولومبيا وتشيلي.

أول رحلة منذ 5 سنوات .. المكاسب عسكرية لأوكرانيا

ووفقا لما جاء بتقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن الرحلة الأولى التي يقوم بها وزير خارجية المملكة المتحدة إلى المنطقة منذ خمس سنوات، هي جزء من دفعة دبلوماسية أوسع، حدتها صراحة كليفرلي في خطاب ألقاه في ديسمبر الماضي، لكسب الدول التي تصف نفسها غالبًا بأنها غير منحازة، ويحذرون من إلزام أنفسهم في أي اتجاه، لمجرد أن الدول الأخرى تريدهم ذلك.

وقد جذبت أمريكا الجنوبية اهتمامًا خاصًا من القادة الغربيين في الأشهر الأخيرة حيث يجوب حلفاء أوكرانيا العالم بحثًا عن المعادن المهمة لسلاسل التوريد عالية التقنية، فضلاً عن الذخيرة والأسلحة لمساعدة كييف على استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا، حيث تمتلك كل من تشيلي والبرازيل المئات من دبابات ليوبارد الألمانية الصنع من النوع الذي أعطاه الغرب لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، فيما تمتلك كولومبيا والبرازيل معدات عسكرية روسية الصنع بما في ذلك مروحيات النقل من طراز MiG والصواريخ المضادة للدبابات التي سيكون من السهل على الجيش الأوكراني تشغيلها.

مناوشات مع البرازيل المتصلبة

سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دعم البرازيل لدعم بلاده بخطاب في قمة مجموعة السبع يوم الأحد ، استهدفت جزئياً الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وقال زيلينسكي للصحفيين إن الاجتماع الثنائي بين زيلينسكي ولولا ، كما هو معروف على نطاق واسع ، ألغي لأسباب تتعلق بالجدولة، وفي حديثه إلى بوليتيكو قبل زيارة كليفرلي، استبعد مسؤول برازيلي أي زيادة في دعم كييف، فقد أدانت البرازيل حتى الآن الغزو الروسي لأوكرانيا لكنها رفضت تقديم مساعدة عسكرية أو معاقبة موسكو.

ووذكر المسئول البرازيلي، أنه في عالم مثالي، يرغب البريطانيون في أن تنضم البرازيل إلى العقوبات، ولكنهم أذكياء بما يكفي لفهم أنه لا يوجد شيء اسمه عالم مثالي، والأمور كما هي، وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان بريطانيا إقناع تشيلي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، قال مسؤول تشيلي: "لن يحدث هذا على الإطلاق ... إنه موضوع يحتاج إلى حل من قبل القوى الكبرى، وليس شيئًا يمكننا القيام به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

صفقة سياسية .. مقعد دائم للبرازيل بمجلس الأمن

في خطاب ألقاه يوم الاثنين في سانتياغو عاصمة تشيلي ، سعى كليفرلي لإغراء حكومات أمريكا اللاتينية بالتقرب من الغرب من خلال القول بأن المنطقة تستحق رأيًا أكبر على المسرح الدولي ، ودعم حصول البرازيل على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وقال: "مؤسسات عالمنا المتعددة الأطراف بحاجة إلى الإصلاح ، ولا سيما لإعطاء صوت أكبر وتأثير أكبر لأمريكا اللاتينية"، وهي التصريحات التي تسبق زيارة وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي البرازيل في اليوم الأخير من جولة أمريكا اللاتينية التي تستغرق أسبوعًا.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد قام الاتحاد الأوروبي بمبادرات مماثلة في الأشهر الأخيرة، حيث قام شخصيات بارزة مثل رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والمستشار الألماني أولاف شولتز بزيارة أمريكا اللاتينية، وكان ميشيل على وجه الخصوص يضغط على دول ما يسمى بالجنوب العالمي لدعم الموقف الأوروبي الأمريكي بشأن أوكرانيا، خوفًا من أن يكون البعض متعاطفًا بشكل مفرط مع روسيا.

ألمانيا ستتحرك الشهر المقبل داخل القارة

وتأتي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في المرتبة التالية، حيث ستتوجه إلى البرازيل في أوائل الشهر المقبل للترويج للأعمال النهائية لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، وجدير بالذكر أن شولتز فشل في المهمة الأخيرة عندما زار برازيليا في يناير ، مما أدى إلى مؤتمر صحفي متوتر قال فيه لولا إن بلاده "ليس لديها مصلحة في تسليم الذخائر التي يمكن استخدامها في الحرب بين أوكرانيا وروسيا".

ومع ذلك، تظل ألمانيا أحد الدوافع الرئيسية وراء الضغط من أجل توثيق العلاقات مع أمريكا اللاتينية، وقد حدد شولز يوم الاثنين أن العديد من البلدان في الجنوب الأمريكي على رأس قائمة المناطق التي يريد أن يؤمن الاتحاد الأوروبي معها صفقات تجارية جديدة كبرى.

كتلة ميركوسور ونحركات يونيو

وكانت مسودة اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع كتلة ميركوسور المكونة من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي قيد التفاوض منذ ما يقرب من 25 عامًا وهي تمثل أولوية قصوى لألمانيا، حيث تحرص برلين على فتح سوق أمريكا الجنوبية المحمي بشكل كبير، وقد ال شولز هذا الأسبوع: "أنا أؤيد بشدة أن نحقق أخيرًا بسرعة ما استغرق وقتًا طويلاً لإحراز تقدم".

وتحقيقا لهذه الغاية، ستتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تشيلي والبرازيل والأرجنتين في الأسبوع الثاني من شهر يونيو، حسبما قال ثلاثة مسؤولين مطلعين على رحلتها، وجولتها التي كانت مقررة في الأصل في أبريل، ستركز أيضًا على كل من الصفقة التجارية التي تلوح في الأفق والأمن الجغرافي، بحسب ما جاء بالصحيفة الأمريكية.

وتعتبر التجارة الثنائية رسميًا محور زيارة كليفيرلي الحالية التي تستغرق أسبوعًا أيضًا، بالإضافة إلى تطوير التعاون بين المملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية بشأن قضايا الطاقة والبيئة، ولكن مسؤولين من اثنتين من الدول التي زارها قالوا إن كليفرلي كان حريصًا أيضًا على مناقشة مقاربات كل منهما تجاه روسيا والصين.