بعد تثبيت أسعار الفائدة.. هل يطرح البنك الأهلي شهادة بعائد 30%؟

هل يطرح البنك الأهلي شهادة ادخار جديدة بعائد 30%؟ لا يزال الحديث عن الشهادات مرتفعة الفائدة مستمرا، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.

وتم تداول أخبار على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تفيد بأن البنك الأهلي المصري ينوي طرح شهادة ادخار بعائد يصل إلى 30%.

واستندت هذه الأنباء إلى قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند نسبة معينة.

ما سعر الفائدة في مصر؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.