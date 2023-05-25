قطار يدهس شابا أثناء عبوره السكة الحديد بمزلقان أبو النمرس

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام قطار بجسده بمزلقان السكة الحديد بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى الرائد مصطفى رشوان رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بأحد الأشخاص بمزلقان السكة الحديد بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تفاجأ بقدوم القطار والذي اصطدم بجسده مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.