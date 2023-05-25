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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الفنان ناجي شاكر

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون، معرض "رحلة فن " للفنان الراحل الشهير ناجي شاكر، وذلك بقاعة المرصد، بمتحف الفن المعاصر، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، بحضور مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومحبي الفن.

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وأعرب الدكتور السيد قنديل - في تصريح له خلال افتتاح المعرض - عن سعادته بتنظيم هذا المعرض الفني المميز وتسليط الضوء على مواهب الفنان ناجي شاكر، مشيدا  بجهوده في تعزيز الثقافة الفنية وترويج الفن في المجتمع.

وأكد قندي دعمه الكامل للفن والثقافة في جامعة حلوان، وأنه يأمل أن يساهم المعرض فى تعزيز الوعى الثقافى والفنى لدى الطلاب وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم الفنية.

وأكد رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة الكبير بمجال الفنون والتراث الفني للفنانين العظام، لافتا إلى أن الفنان ناجي شاكر هو رائد فن العرائس وصاحب "الليلة الكبيرة"، ولد بالقاهرة، وتخرج من كلية الفنون الجميلة من قسم الديكور، بمشروع عن فن العرائس، واختير للاشتراك فى إنشاء مسرح العرائس، فصمم عرائس وديكور مسرحية الشاطر حسن، التى افتتح بها أول عرض لمسرح العرائس فى تاريخ مصر.

ونوه الدكتور السيد قنديل إلى أنه تم تعيين "شاكر" معيدًا بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور وصمم ديكور وعرائس العرض الثانى لمسرح العرائس "بنت السلطان"، كما صمم عرائس أوبريت الليلة الكبيرة، وكذلك ديكورات وملابس عدد من الأفلام السينمائية والمسرحيات مثل فيلم شفيقة ومتولى.

من جانبه، قال الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، إن معرض "رحلة فن" فرصة ممتازة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجمهور العام للاستمتاع بأعمال الفن الرائعة والاستمتاع بتجربة ثقافية مميزة، وتعزز هذه الفعالية التواصل الثقافي وتعزيز الروابط بين الجامعة والمجتمع الفني والثقافي.

بدورها، أكدت الدكتورة، أمنية أحمد يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة أن الدكتور ناجى شاكر،  يمثل قيمة العطاء غير المحدود، فهو فنان على جميع المستويات، خاصة العرائس والسينما والمسرح والإعلام والجرافيك ومجالات متعددة،  واجتمعنا اليوم نتكلم عن فنان عظيم، ونعبر عن حبنا له، مؤكدة أن المعرض استعرض مجموعة متنوعة من أعمال الفنان ناجي شاكر، التي تمتاز بالتنوع والإبداع.

ويشمل المعرض لوحات فنية فريدة ومتميزة بتقنيات مختلفة، كما تضم المعروضات أعمالًا تعبيرية مستوحاة من الطبيعة والثقافة المصرية.

ويذكر أن للفنان ناجى شاكر فى السينما تجربة وحيدة، وهى فيلم تجريبى، بعنوان "صيف 70" من تصويره وإخراجه، وقد اقتناه متحف الفن الحديث بنيويورك عام 2009، ويعتبر هذا الفيلم من ضمن أهم أفلام عباقرة السينما العالمية.

وفاز الفنان ناجى شاكر بجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون عام 2015، كما حصل الفنان الكبير ناجى شاكر على جائزة المهرجان القومى للسينما عن الإشراف الفني وتصميم الديكور والملابس لفيلم شفيقة ومتولى.

وعمل "ناجى شاكر" فى آخر سنوات عمره أستاذًا غير متفرغ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، فى شعبة الفنون التعبيرية.

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر1
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر1
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر2
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر2
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر3
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر3
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر4
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر4
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر5
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر5
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر6
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر6
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر7
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر7
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر8
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض رحلة فن للفنان ناجي شاكر8
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان الدكتور أشرف رضا رحلة فن الراحل الشهير ناجي شاكر الفن المعاصر متحف الفن المعاصر أعضاء هيئة التدريس الطلاب Jobs Education

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