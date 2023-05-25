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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل تقصد شيرين عبد الوهاب.. إليسا تستعين بمقولة للإمام علي بن أبى طالب

صدى البلد

استعانت الفنانة اللبنانية إليسا بمقولة للإمام على بن أبى طالب عبر حسابها بموقع التدوينات “تويتر”. 

وكتبت إليسا: "الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى ‏ليس الفقير من فقد الذهب وإنما الفقير من فقد الاخلاق والأدب".

وتكهن عدد كبير من متابعى إليسا أنها تقصد الفنانة شيرين عبد الوهاب، خاصة بعد تصريحات الأخيرة.

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تصريحات شيرين عبد الوهاب عن إليسا 

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب رأيها في بعض الفنانات زميلاتها بالمهنة، من خلال حلقتها في برنامج «كايرو كي»، الذي يقدمه المذيع هشام الهويش عبر شاشة قناة أبوظبي.

وقالت شيرين عبد الوهاب: "بحب إليسا لأنها فنانة واضحة جدًا ومش بتخبي حاجة، لكن مبحبش فيها نقطة أني بحسها بتغني وهي ماسكة على الناس شيكات".

واعتبر البعض تصريح الفنانة شيرين عبد الوهاب يحمل سخرية من الفنانة إليسا.

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 16 من شهر يونيو القادم، وذلك داخل أحد الأماكن الشهيرة بمدينة الإسكندرية. 

إليسا تقدم هذا الحفل ضمن جولتها الغنائية التى تقوم بها خلال هذا الصيف، وبعد نجاح حفلتها بالكويت التى قدمتها مع أصالة، وأيضا حفل السعودية التى أحيته يوم 18 مايو الحالي.  

أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر بأكثر من فئة، حيث تبلغ الفئة الأولى من التذاكر 1500 جنيه، أما الفئة الثانية تبلغ قيمتها 1250 جنيها والفئة الثالثة 650 جنيها.

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