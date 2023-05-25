استمرار أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعددِ من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وخطه المحافظة لفتح شرايين مرورية جديدة وتفتيت الكثافات المرورية.



وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف طريق الرياح الناصري نكلا نطاق الوحدة المحلية ببرقاش والجاري تطويره وتوسعته بمركز ومدينة منشأة القناطر لتسهيل حركة سير المواطنين .



كما اطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية بشارع ترعة عبد العال ١ بحي بولاق الدكرور بدءا من شارع التحرير حتى الطريق الدائري في اطار خطه تطوير شامله يشهدها الطريق لتحسين حركة سير المواطنين.



وتابع محافظ الجيزة أعمال وضع الطبقة السطحية لطريق زكريا إدريس بمدينة الحوامدية بدءا من شارع سعد زغلول .



وتابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ خطه رفع كفاءة ورصف عدداً من الطرق وشملت رصف طريق البراجيل أوسيم بطول ٥ كم حيث تم وضع الطبقه السطحية للرصف وجاري استكمال اعمال التطوير بالاضافه الى وضع الطبقة السطحية بطريق المنصورية نطاق كرداسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢..٢٠٢٣ .

IMG-20230525-WA0027

IMG-20230525-WA0024

IMG-20230525-WA0018

IMG-20230525-WA0016

IMG-20230525-WA0014

IMG-20230525-WA0021

IMG-20230525-WA0023

IMG-20230525-WA0026

IMG-20230525-WA0025

IMG-20230525-WA0022

IMG-20230525-WA0019

IMG-20230525-WA0020

IMG-20230525-WA0017