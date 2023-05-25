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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية بالجيزة

رصف طريق
رصف طريق

واصلت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعددِ من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وخطه المحافظة لفتح شرايين مرورية جديدة وتفتيت الكثافات المرورية. 


وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف طريق الرياح الناصري نكلا نطاق الوحدة المحلية ببرقاش والجاري تطويره وتوسعته بمركز ومدينة منشأة القناطر لتسهيل حركة سير المواطنين . 


كما اطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية بشارع ترعة عبد العال ١ بحي بولاق الدكرور بدءا من شارع التحرير حتى الطريق الدائري في اطار خطه تطوير شامله يشهدها الطريق لتحسين حركة سير المواطنين. 


وتابع محافظ الجيزة أعمال وضع الطبقة السطحية لطريق زكريا إدريس بمدينة الحوامدية بدءا من شارع سعد زغلول . 


وتابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ خطه رفع كفاءة ورصف عدداً من الطرق وشملت رصف طريق البراجيل أوسيم بطول ٥ كم حيث تم وضع الطبقه السطحية للرصف وجاري استكمال اعمال التطوير بالاضافه الى وضع الطبقة السطحية بطريق المنصورية  نطاق كرداسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢..٢٠٢٣ .

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