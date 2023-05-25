أبرزها أمريكا والعراق.. التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثات تجارية بنهاية 2023

أكد علاء الوكيل،عضو مجلس ادارة البعثات التجارية بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن المنتجات الغذائية المصرية تتمتع بسمعة جيدة بالسوق الكيني، لافتا إلى أن هذا الأمر ساهم فى نجاح العديد من الشركات من الدخول إلى الكينى والتصدير له.

وأشار “الوكيل”، إلى أن السوق الأفريقى يعد سوقا واعدا للصناعات الغذائية المصرية، لافتا إلى أن المجلس قام بتنظيم عدد من البعثات التجارية للشركات أعضاء المجلس إلى بعض الدول الأفريقية، وكانت ذات نتائج إيجابية مثل “أوغندا الصومال وكينيا”.

ولفت إلى أنه عادة ما يتم التوجه الى شرق افريقيا وذلك للاستفادة من مزايا اتفاقية الكوميسا بين مصر والدول الافريقية والتى تمنح دخول البضائع والمنتجات المصرية بدون جمارك.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الندوة الاليكترونية التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في نيروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ،اليوم الخميس تحت عنوان “ فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية إلى كينيا ” وادراها علاء الوكيل عضو مجلس ادارة البعثات التجارية بالمجلس وبمشاركة مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وأوضح الوكيل ان هناك بعض الدول الافريقية تتميز بسهولة تحويل الاموال والبضائع اليها مقارنة بدول اخرى تتسم بالصعوبة ،لافتا الى ان كينيا تعد من الدول الافريقية التى تتميز بسهولة تحويل الاموال والاجراءات البنكية مما يعد ذلك فرصة جيدة للمصدرين المصريين ، لافتا الى ان دول شرق افريقيا تتميز بسهولة فى التعامل البنكى فضلا عن مزايا الاستفادة من اتفاقية الكوميسا ،ولذلك عادة ما يتم التوجه الى هذا السوق.

وأشار الوكيل الى انه سيتم تنظيم بعثة تجارية الى احد الدول الافريقية نهاية العام الجارى ومن المتوقع بأن تكون فى غرب افريقيا حيث لم يتم تحديدها بعد ،لافتا الى ان تنظيم البعثات التجارية للدول المراد زيارتها يأتى طبقا لاحتياجات ومتطلبات شركات الصناعات الغذائية ،فضلا عن طبيعة السوق واحتياجاته ودراسته.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم بعثة تجارية الى الولايات المتحدة الامريكية وسيتم تحديد موعدها فضلا عن تنظيم بعثة تجارية اخرى الى العراق فى شهرنوفمبر المقبل، موضحا أن المجلس قام بتنظيم بعثة تجارية الى المغرب والتى انتهت من بضعة ايام وحققت نتائج ايجابية.

