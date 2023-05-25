مصادرة 47 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة بالغربية

34 ألف عبوة

تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية ، من مصادرة 34 ألف عبوة أغذية و47 طن مواد عذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مصانع ومنشأت مواد غذائية، قبل بيعها لجمهور المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.



وكانت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، قد قادت حملة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على سلامة الأغذية ورصد المخالفات، بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذا، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



وأسفرت عن ضبط ٤٥ طن مخلل بها أعفان وحشرات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، طن و ٢٠٠ كيلو زبيب منتهي الصلاحية،٣٠٠ كيلو جبنة رومي بها أعفان، و٣٩٠ كيلو عسل مغشوش،٢٩الف عبوه مشروب صناعي بها ألوان غير مصرح بها،٥ آلاف عبوه حلويات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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