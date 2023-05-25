مباحثات مصرية بريطانية حول الاستثمار في أفريقيا

بحث نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدى سند لوزا، اليوم الخميس، مع وزير التنمية الدولية وإفريقيا في بريطانيا أندرو ميتشل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها.



وذكرت وزارة الخارجية أن ذلك جاء خلال لقاء لوزا وميتشل، وبحثا كذلك الإعداد البريطاني للقمة الثانية للاستثمار بين المملكة المتحدة وإفريقيا المُقررة عام 2024.

كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تطورات الأوضاع في السودان، وسوريا، وانعكاسات الـزمة الأوكرانية على الدول الإفريقية.