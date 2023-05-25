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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاهرة و70 مدينة.. مبادرة جديدة بمدارس العاصمة برعاية بلومبرج والصحة العالمية

إطلاق مبادرة الشراكة
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية

أطلق الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ترافقه الدكتور نعيمة القصير، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، صباح اليوم الخميس، مبادرة منظمة الصحة العالمية "الشراكة من أجل مدن صحية"، بمدرسة الشهيد مصطفى حافظ بعين شمس بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الخيرية ووزارتى الصحة، والتربية والتعليم ومحافظة القاهرة.

القاهرة ضمن 70 مدينة لإطلاق المبادرة

وتتكون المبادرة من شبكة عالمية مدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية، وتضم 70 مدينة من بينها القاهرة، وتهدف لإنقاذ الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان والسكرى وأمراض القلب والسمنة عن طريق مواجهة ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية إليهم باختيار وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى تطبيق معايير التغذية الدولية للأطعمة المقدمة والمباعة فى المؤسسات العامة، وبصفة خاصة فى المدارس الحكومية الابتدائية عن طريق تقديم بدائل صحية ولذيذة للطلاب فى مقصف المدرسة بأسعار مناسبة مع رفع كفاءته وتوفير الأدوات اللازمة لإعداد تلك البدائل.

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وتستهدف المبادرة 16 مدرسة بالقاهرة تم تطبيق مرحلتها التجريبية الأولى فى 3 مدارس، هى مدرسة الشهيد عبد الحافظ الابتدائية بالسيدة زينب، ومدرسة العطار الابتدائية بشبرا، ومدرسة الشهيد مصطفى حافظ الابتدائية بعين شمس. 

ويشمل البرنامج رفع كفاءة البنية الأساسية لمقصف المدرسة لتناسب إعداد وتقديم الوجبات الصحية به، ونشر اللوحات الارشادية للأغذية المفيدة والبدائل الصحية للأغذية الضارة على الحوائط ودرجات السلم لتكون فى مرمى نظر التلاميذ طوال الوقت، مع تعليم الطلاب فائدة الأغذية الصحية عبر مجموعة من الألعاب والمسابقات لتغيير سلوكهم الغذائى نحو الأفضل.

شهد الحفل أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الصحة، وكيلي لارسون، وأبالا جواثا كورتا، ممثلا مؤسسة بلومبيرج الخيرية، والدكتور دوجلاس بيتشر، وجيني أرنولد، وسوزانا روبنسن، ممثلو المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، والدكتورة راندا أبو النجا، مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية والتغذية لمنظمة الصحة العالمية بمكتب مصر، ومنسق الشراكة.

تعميم المبادرة على مدارس القاهرة

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية من أجل إعلان محافظة القاهرة كمدينة صحية رسالة لا بد أن تعمم على كل مدارس محافظة القاهرة، بهدف الارتقاء بالصحة العامة لطلاب المدارس.

وأوضح أن التطوير الذى تشهده محافظة القاهرة، خاصة خلال السنوات الـ10 منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بمصر، والإنجازات التى تتم تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن، وتوفير حياة كريمة له من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية التى تساهم فى تحسين الخدمات الصحية والمعيشية.

وقال محافظ القاهرة إن محافظة القاهرة، بما تحمله من تاريخ عريق يمتد لأكثر من 1054 عامًا، تحتاج منا بذل المزيد من الجهد لتصبح القاهرة نموذجًا لكل مدن العالم من خلال الشراكات مع الأصدقاء، مثل منظمة الصحة العالمية ومؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية.

وثمن محافظ القاهرة الدور الذى تقوم به الدكتورة نعيمة القصير، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر وفريق العمل المتميز الذى يرافقها والمسئولين من مكتب جنيف لدعم تلك المبادرة، متمنيًا استمرار التعاون المثمر والبناء بينهم وبين محافظة القاهرة.

كما وجه محافظ القاهرة الشكر لوزارتى التربية والتعليم والصحة على ما قدمتاه من جهد مميز لإنجاح المبادرة وتحقيق الاستفادة منها بما ينعكس على صحة أبنائنا طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس محافظة القاهرة.

إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
إطلاق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية
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