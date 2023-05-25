عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر هذا الرابط.. تعليم القاهرة تعلن نتائج امتحانات من 4 ابتدائي لـ2 إعدادي

نتيجة الامتحانات
نتيجة الامتحانات لصفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم، في محافظة القاهرة، اليوم السبت 27 مايو 2023، عن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، لعام 2022/2023، وذلك للمراحل الأبتدائية، لـ الصف الرابع الإبتدائي، والصف الخامس الإبتدائي والصف السادس الأبتدائي.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي، ونتيجة الصف الثاني الإعدادي اليوم.

إعلان نتيجة أولى وثانية إعدادي

وكانت البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة القاهرة، أكدت صباح اليوم أن نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الاعدادى)، سيتم إعلانها اليوم، ويمكن الاستعلام عنها من خلال إحدى الطرق التالية:

  • التليفون الأرضي 09000100.
  • التليفون المحمول 5757.
  • عن طريق المحادثة الآلية في هذا الرابط: https://eduserv.cairo.gov.eg/
القاهرة التعليم نتيجة الفصل الدراسى الثانى الصف الرابع الابتدائي الصف الخامس الابتدائي الصف السادس الابتدائي الصف الاول الاعدادي الصف الثاني الإعدادي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ظهرت الآن.. نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة.. بعد قليل

تعرف على نتيجة سيراميكا كليوباترا وفيوتشر بالدوري

ترشيحاتنا

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

أقوى عرض يوم الخميس.. خصم 46% على تحفة أوبو رينو

شركة نسيج صينية تخطط لاستثمار 20 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

تأسيس "كتلة الحوار" كأول كيان سياسي بـ الحوار الوطني.. وضياء رشوان يرحب

قرار جديد من أوسوريو في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ