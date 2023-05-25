عبر هذا الرابط.. تعليم القاهرة تعلن نتائج امتحانات من 4 ابتدائي لـ2 إعدادي

أعلنت مديرية التربية والتعليم، في محافظة القاهرة، اليوم السبت 27 مايو 2023، عن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، لعام 2022/2023، وذلك للمراحل الأبتدائية، لـ الصف الرابع الإبتدائي، والصف الخامس الإبتدائي والصف السادس الأبتدائي.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي، ونتيجة الصف الثاني الإعدادي اليوم.

إعلان نتيجة أولى وثانية إعدادي

وكانت البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة القاهرة، أكدت صباح اليوم أن نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الاعدادى)، سيتم إعلانها اليوم، ويمكن الاستعلام عنها من خلال إحدى الطرق التالية: