عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبطال المسرحية الكوميدية طيب وأمير في «سبوت لايت» مع شيرين سليمان

برنامج سبوت لايت
برنامج سبوت لايت

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت، المذاع على شاشة “صدى البلد”، أبطال العرض المسرحي “طيب وأمير”، الذي يعرض حاليا على خشبة المسرح.

txt

منة فضالي تكشف كواليس جعفر العمدة في سبوت لايت مع شيرين سليمان

ويكشف صاحب الفكرة ومدير فرقة المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطوبجي عن سر اختياره فكرة المسرحية لتكون العرض الأول على مسرح ميامي بعد تطويره وبعد توليه منصبه، ويكشف أيضا عن علاقة الفنان الراحل نجيب الريحاني بفكرة العرض.

كما يرد الفنان هشام إسماعيل عن الانتقادات التي وجهت للفنانة رحمة أحمد وشخصية مربوحة في الجزء الأخير من مسلسل “الكبير أوي”، ويتحدث أيضا عن شخصية فزاع وحقيقة التحضير لجزء ثانٍ من فيلم “فزاع”.

ويكشف الفنان تامر فرج عن المشروعات الفنية التي يحضر لها في الفترة القادمة.

ويكشف الفنان عمرو رمزي عن كواليس التحضير للمسرحية وتفاصيل شخصياتهم في المسرحية وحقيقة تقديمه جزءا جديدا من “حيلهم بينهم” وتفاصيل أخرى عديدة.

برنامج “سبوت لايت” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع أسبوعيا على شاشة “صدى البلد” يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً.

شيرين سليمان سبوت لايت برنامج سبوت لايت اخبار التوك شو اخبار سبوت لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أبطال مسلسل كشف مستعجل في "سبوت لايت" مع شيرين سليمان

ترشيحاتنا

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

أقوى عرض يوم الخميس.. خصم 46% على تحفة أوبو رينو

شركة نسيج صينية تخطط لاستثمار 20 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

تأسيس "كتلة الحوار" كأول كيان سياسي بـ الحوار الوطني.. وضياء رشوان يرحب

قرار جديد من أوسوريو في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

عاشق للطبيعة.. شاب يترك وظيفته ويعيش في غابة بـ أمريكا| شاهد

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ