أبطال المسرحية الكوميدية طيب وأمير في «سبوت لايت» مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت، المذاع على شاشة “صدى البلد”، أبطال العرض المسرحي “طيب وأمير”، الذي يعرض حاليا على خشبة المسرح.

ويكشف صاحب الفكرة ومدير فرقة المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطوبجي عن سر اختياره فكرة المسرحية لتكون العرض الأول على مسرح ميامي بعد تطويره وبعد توليه منصبه، ويكشف أيضا عن علاقة الفنان الراحل نجيب الريحاني بفكرة العرض.

كما يرد الفنان هشام إسماعيل عن الانتقادات التي وجهت للفنانة رحمة أحمد وشخصية مربوحة في الجزء الأخير من مسلسل “الكبير أوي”، ويتحدث أيضا عن شخصية فزاع وحقيقة التحضير لجزء ثانٍ من فيلم “فزاع”.

ويكشف الفنان تامر فرج عن المشروعات الفنية التي يحضر لها في الفترة القادمة.

ويكشف الفنان عمرو رمزي عن كواليس التحضير للمسرحية وتفاصيل شخصياتهم في المسرحية وحقيقة تقديمه جزءا جديدا من “حيلهم بينهم” وتفاصيل أخرى عديدة.

برنامج “سبوت لايت” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع أسبوعيا على شاشة “صدى البلد” يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً.