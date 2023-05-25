روسيا: نظام كييف يقف وراء الهجوم على مبنى الكرملين بطائرات مسيرة

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن نظام كييف هو المسؤول عن الهجوم على قصر الكرملين في 3 مايو الجاري بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم /الخميس/، تعليقا على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأن السلطات الأمريكية تعتقد أن إحدى الفرق الخاصة الأوكرانية وراء هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين:"لقد قلنا على الفور إن نظام كييف وراء هذا الهجوم".

وأضاف بيسكوف:"لا يوجد فرق كبير لدينا بشأن من هي الوحدة الأوكرانية، التي نفذت الهجوم، نحن نعرف ذلك ونعلم به".

يُذكر أن طائرات بدون طيار استهدفت مبنى الكرملين (مقر الرئاسة الروسية) في ليلة 3 مايو الجاري، حيث جرى التصدي لها ولم تقع إصابات أو أضرار مادية نتيجة لذلك.

ح س م /س.ع

أ ش أ