شركة نسيج صينية تخطط لاستثمار 20 مليون دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، تسلم خطاب نوايا من شركة Shanghai Shengda الصينية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والاكسسوارات؛ باستثمارات 20 مليون دولار.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم /الخميس/ - أن ذلك جاء خلال اجتماع مع الشركة الصينية على هامش الجولة الترويجية التي يقوم بها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له لجمهورية الصين الشعبية، وفي ثالث محطاته بمدينة هانجتشو.

حضر الاجتماع عادل زهران رئيس المكتب الاقتصادي بشنغهاي، ومسؤولي شركة تيدا – مصر والعديد من ممثلي الشركات الصينية.

وقال جمال الدين إن المشروع لإنتاج الملابس الجاهزة في منطقة أبو خليفة غرب القنطرة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، مضيفا سيتم عرض تفاصيل المشروع على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل لإقراره مبدئيا والمضي قدما لاستكمال خطوات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع مسئولي الشركة الذين يزورون مصر قريبا.

وقدم وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - خلال كلمته في الاجتماع- عرضا تطرق خلاله إلى الرؤية الاستراتيجية للمنطقة المرتكزة على 21 قطاعا للاستثمار ما بين صناعي وخدمي مستهدف توطينها بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة.

وأوضح استعداد المنطقة الاقتصادية الدائم لدعم توسعات ومشروعات شركة تيدا – مصر، وتوفير المناخ الملائم لاستقبال استثمارات شركات صينية في صناعات متعددة ضمن نطاق القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع أبدى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعداده لاستقبال جميع ممثلي الشركات في اجتماعات متبادلة في مصر للتعرف بشكل أعمق على مقومات المنطقة الاقتصادية، وملامح نجاح شركة تيدا – مصر التي تحققت بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية على مدار الفترة الماضية.

ومن جانبهم رحب مسؤولي تيدا – مصر بمقترح عقد الاجتماعات المتبادلة مع المنطقة لعرض كل المقترحات ودراسة توسعات المشروعات في المرحلة المقبلة.