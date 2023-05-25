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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض للمنتجات الحرفية بمركز شباب اللواء صبيح في الوادي الجديد

أعلن بهاء شوقى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادى الجديد، أنه تم إقامة معرض تسويقي لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية والتراثية بمركز شباب قرية اللواء صبيح للمنتجات اليدوية، وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة، ومتناهيه الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

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وأضاف “شوقي”، أن المعرض يهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها. 

وتابع “يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب وكذلك تنفيذ دورات تدريبية للحرف اليدوية بأندية الفتاة والمرأة، وذلك بدعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد”.

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