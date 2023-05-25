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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على النبي.. متى تكتب صلِّ وصلى

صدى البلد

كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على النبي، عن هذه المسألة أجابت دار الإفتاء المصرية، وشرحت الطريقة الصحيحة لكتابة الصلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ومتى نكتب “صلِّ” ومتى نكتبها “صلى”.

كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على النبي

وقالت دار الإفتاء، في ردها على كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد، إن القاعدة النحوية تقول الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة، لذلك فعند فعل الأمر منه (والمراد من الأمر هنا الدعاء) يجب حذف حرف العلة، فنقول “اللهم صلِّ على سيدنا محمد”، وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينة (وهي التي ترسم ياء) :

وتابعت: فنقول مثلا : “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”، منوهة أن خلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء “اللهم صلِّ على سيدنا محمد“ ولا نحذفها في غير ذلك “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

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الصلاة النارية

توجد صلاة على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- تسمى « الصلاة النارية » وهي من الصيغ التي أُلهم بها بعض أهل الله، وسميت بهذا الاسم لأنها إذا قرأت بنية تحصيل أمر من الأمور فتحققه كالنار في الهشيم ولكن هذا كله بفضل وتكرم الله علينا.

صيغة الصلاة النارية
وصيغة الصلاة النارية وهي: «اللَّهُمَّ صلّ صلاةً كاملةً وسلّمْ سلامًا تامًا على نبىٍ تنحلُ به العقدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقْضَى به الحوائجُ وتُنَالُ به الرغائبُ وَحسنُ الخَوَاتِيم ويُستسقى الغمامُ بوجههِ الكريمِ وعلى آلهِ».

والصلاة النارية على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها نص شرعي، ولكنها من المجربات التى لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج وإظهار الحق وخلافه، وسميت بالنارية بسبب استجابة الدعاء بعدها بشكل سريع.

وتردد «الصلاة النارية» بقلوب ضارعة، وأن تقال 4444 مرة، والله تعالى قد يستجيبها أو يؤجلها.


حكم الصلاة النارية

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الشرع الحنيف لم يلزم المسلمين بالصلاة على النبي بصيغة معينة إلا داخل الصلاة فلا تجوز قراءة إلا الصلاة الإبراهيمية في التشهد.

وأشار إلى أن الصلاة على النبي خارج الصلاة فتجوز بأي صيغة وبما شاء المسلم أو فتح الله عليه.

وذكر أن الصلاة على النبي بالصيغة النارية صحيحة ولا شئ فيها شرعا، وكل صيغة يتحقق فيها الصلاة على النبي وليس فيها ما يخالف الأدب مع الله والنبي فتصح شرعا.

وتابع: قال الإمام الشافعي "رحمني الله بالصيغة التي قلتها في الصلاة على رسول الله وهي "اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون".

كيفية الصلاة على النبي

الصلاة الإبراهيمية: وهذه الصلاة (الإبراهيمية) تعتبر ركنًا من أركان الصلاة، حيث يختم المصلي صلاته بها متضرعًا بها رب العالمين تقبّل صلاته، وهذا دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي - صلى عليه الله وسلم- عند الله تعالى وفي ديننا الأحنف.

«اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تفتحُ بيننا وبينه فتحًا مبينًا».

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ».

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ».

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