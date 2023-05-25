وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة بتوفير المدرعات لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، في كلمته أمام اجتماع لمجموعة الاتصال العسكرية الخاصة بشأن أوكرانيا، على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المزيد من المدرعات إلى الجيش الأوكراني.

وتابع وزير الدفاع أن الولايات المتحدة ستوفر الذخائر الضرورية للقوات الأوكرانية.

وأضاف أوستن أنهم سيساعدون أوكرانيا في تطوير قدرات الدفاع الجوي.

وأفاد أوستن بشن روسيا هجمات بصواريخ فرط صوتية هددت المدنيين في أوكرانيا.

كما قال أن أوكرانيا تمكنت من إسقاط الصواريخ الروسية وفشلت موسكو في السيطرة على أجواء أوكرانيا.