اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي

مؤتمر العمل العربي في ختام أعماله ..

شارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، فى فعاليات الجلسة الختامية للدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربى والذي انعقد فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 إلي 25 مايو الجاري ، وذلك بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل ،ومنظمات أصحاب أعمال وعمال ،وممثلي جامعة الدول العربية ،وشخصيات عامة.

وأكد المؤتمر في ختام أعماله أهمية العمل العربي المشترك في قضايا العمل ، وتعزيز مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج .

وشهدت الجلسة الختامية كلمات لرؤساء فرق الحكومات، وأصحاب الأعمال والعمال ، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، ووجهوا الشكر والتقدير للرئيس السيسي ،وتلا المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة ،واثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك، وجاء في البرقية أن الرئيس السيسي داعم للعمل العربي المشترك من أجل التنمية .

كما تلا برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ،مؤكدا على دعم مطالب القضية الفلسطينية .

ووافق المؤتمر على أن انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ الخمسين العام المقبل في دولة العراق بناء على طلبها ، وأشاد المتحدثون بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية .

ودعا المؤتمر الدول العربية للتنسيق مع مجموعات الدول الإسلامية والإفريقية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الدورة 111 بجنيف 2023 ، مطلع الشهر المقبل ،لتوحيد الموقف الرافض لبعض محاور ومجالات العمل والمتضمنة في خطة وموازنة منظمة العمل الدولية لعام 2024-2025، المتعلقة بالجنس والنوع والهوية الجنسية ،وأية مصطلحات غير متفق عليها في إطار الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ولا يوجد بها تعريف في القانون الدولي أو معايير العمل الدولية أو العربية .

وكلف المؤتمر مدير عام المنظمة العربية بعقد لقاء مع مدير عام منظمة العمل الدولية لبذل الجهود المشتركة وشرح وجهة النظر العربية للموقف الرافض للمجموعة العربية لأي برامج أو أنشطة قد تتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية للأديان السماوية ،والتأكيد على الثوابت المتعلقة بالدول العربية.

ووافق المؤتمر على مقترحات وتصورات منظمة العمل العربية بشأن تنظيم الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف لعام 2023 ،يونيو المقبل، وتأكيد أهمية مواصلة العمل بتكليف رئيس المجموعة العربية بإلقاء كلمة في مؤتمر العمل الدولي بإسم الدول العربية.

وأوصي المؤتمر بالعمل على دعم المطالب الفلسطينية، وخاصة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي المتعلقة بإدانة السلطة الإسرائيلية ممارساتها العنصرية وانتهاك الحريات والحقوق النقابية، وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وتكليف مكتب العمل العربي باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش اجتماعات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2023 .

وأكد المؤتمر على القرارات السابقة بشأن الضغط على منظمة العمل الدولية لتحويل تقرير مديرها العام إلى آليات تنفيذ لوقف الانتهاكات بحق عمال فلسطين، وكلف المؤتمر لهذه الغاية الأعضاء العرب من أطراف الإنتاج الثلاث في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، فضلاً عن دعوة الدول العربية إلى تبني مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال دعم صندوق التشغيل الفلسطيني .

وأوصى المؤتمر باعتماد عقد اجتماعي جديد في إطار منظومة جديدة وشاملة للحوار الاجتماعي ، وضمان مساهمة فعلية الحوار الاجتماعي الثلاثي في تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على بناء مؤسسات فعالة ترصد أيه أزمات محتملة الحدوث وأوجه التعامل معها بصورة مسبقة مما يخفف من آثارها ، وتطوير وتحديث مضامين الحوار الاجتماعي وتوظيفه ، وذلك من خلال دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة إلى تبني الحوار الاجتماعي كخيار تشاركي في مواجهة الأزمات وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المؤتمر أهمية مأسسة الحوار الحوار الاجتماعي كركيزة لتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية ، وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على تفعيل أطر الحوار الاجتماعي ، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم الفني وتكليف مكتب العمل العربي بتعميم الاستراتيجية على أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات الصلة.

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