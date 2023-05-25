وكيل التعليم بالغربية : انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية

الامتحان مطابق لمواصفات المركز القومي للامتحانات.. ولا يوجد أي شكوى تأمين خروج الطلاب مع نهاية الامتحانات

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم آخر أيام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية)، للاطمئنان على حسن سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان، والتأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



وفي إطار حرصه على متابعة سير العملية الامتحانية في جميع الإدارات والمدارس، والاطمئنان إلى سير الامتحانات بصورة طيبة.



كما توجه وكيل الوزارة لمتابعة لجنة مدرسة مدينة العمال للتعليم الأساسي، بإدارة غرب المحلة، ولجنة مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية المشتركة، بإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تبين الانتظام والهدوء داخل جميع اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الامتحان اليوم، حيث إن الامتحان يقيس مخرجات التعلم طبقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات، ووجه بضرورة توفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب، والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وشدد بضرورة عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول حتى ولو كان مغلق.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تأمين خروج الطلاب بعد الانتهاء من الامتحان، والتأكد من خلو جميع اللجان من الطلاب، حفاظاً عليهم وحفاظاً على اللجان التي يؤدى بها الامتحان، وشدد على ضرورة التأكد من عدم التكدس الطلابي أمام بوابات المدارس حفاظاً على سلامتهم.

يذكر أنه نحو 90428 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة، يؤدون اليوم امتحان مادة العلوم، في 408 لجنة، 2040 طالبا بالإعدادية المهنية، يؤدون اليوم امتحان مادتي التربية الدينية، والمجال الزراعي، في 15 لجنة.

IMG-20230525-WA0057

IMG-20230525-WA0058

IMG-20230525-WA0054

IMG-20230525-WA0055