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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

امراض الكبد
امراض الكبد

يعد الكبد من الأعضاء شديدة الأهمية فى جسم الإنسان ويقوم بوظائف عديدة أهمها تطهير الجسم من السموم  وتحسين كفاءة أجهزته وتخزين الفيتامينات.

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ووفقا لما جاء فى موقع “ draxe ” نعرض لكم أهم العلامات التى تساعد فى اكتشاف مشاكل الكبد بسرعة وكلما زاد عدد الأعراض التى تعانى منها كلما كانت احتمالية الإصابة بأحد أمراض الكبد أكبر.

الانتفاخ والغازات
الارتجاع الحمضي وحموضة المعدة
إمساك
اصفرار الجلد  أو العينين (أحد أعراض اليرقان)
عدم القدرة على إنقاص الوزن
ضغط دم مرتفع

البول الداكن
التعب المزمن
التعرق المفرط

التعرق المفرط
التعرق المفرط

حدوث كدمة بسهولة
ضعف الشهية بدون سبب

حالة مزاجية سيئة أو قلق أو اكتئاب بدون سبب
العُدّ الوردي الذي يسبب الاحمرار وظهور الاوعية الدموية فى الوجه

تنبيه هام : لا تفزع من هذه الأعراض لأنه يمكنك المساعدة في تحسين أداء الكبد من خلال تناول الأدوية المناسبة وإجراء تطهير شامل للكبد  وحينها يمكنك أن تبدأ في الشعور بالتحسن في غضون أسبوعين.

الكبد ارتجاع الحمض أعراض اليرقان إصفرار الجلد الارتجاع الحمضي الانتفاخ والغازات

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