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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

1 يوليو.. موعد حفل كاظم الساهر وحسين الجسمي في دبي

حسين الجسمي وكاظم
حسين الجسمي وكاظم الساهر

حددت الشركة المنظمة لحفل حسين الجسمي وكاظم الساهر يوم 1 من شهر يوليو القادم  موعدا لإقامة الحفل المنتظر بينهما في دبي

الحفل يقام داخل منطقة أرينا دبي وسط حضور عدد كبير من الجمهور العربي والإماراتي، ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام قليلة من الآن.
 

وتعتبر هذه الحفل هى الحفلة الأولى لموسم حفلات الصيف فى دبي والتى تبدأ يوم 1 يوليو وتنتهى مع نهاية فصل الصيف.
 

 حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه

و طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

الأغنية تحمل اسم يا خبر، من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع  أمين نبيل، وهندسة الصوت للمهندس هاني محروس.

 

 آخر حفلات كاظم الساهر

 وكانت آخر حفلات كاظم الساهر الغنائية بجدة يوم 27 من شهر إبريل الماضي والتى حضرها عدد كبير من جمهوره السعودي والعربي. 

وقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

أحدث أخبار كاظم الساهر

وأوضح كاظم الساهر، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: “أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم”.

 

 كما أكد كاظم الساهر أنه لن يشارك في فيلم “جلجامش” بدور تمثيلي، ولكنه سيشارك بالأغاني المتواجدة بالفيلم، معلقًا: “أنا أمثل جلجامش؟ صعبة بصراحة”
 

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