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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشرقاوي قارئا والهدهد خطيبا.. الجامع الأزهر يستقبل الجمعة الأولى من ذي القعدة

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

ينقل التلفزيون المصري غدا الجمعة شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي القعدة، وذلك من رحاب الجامع الأزهر الشريف. 

خطبة الجمعة الأولى من ذي القعدة

حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي القعدة بتلاوة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي وخطيبا الدكتور إبراهيم الهدهد الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر. 

فيما حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأولى من ذي القعدة تحت عنوان : فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) ومساجد مصر تصدح بالصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وتطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة قرر الأوقاف أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

 

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة إلى أسوان

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى  محافظة ( أسوان)، يوم الجمعة القادمة:  ( 7 ذو القعدة 1444هـ)، الموافق(26/5/2023م)، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) "، وذلك على النحو التالي:

افتتاح 19 مسجدًا الجمعة القادمة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 19 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 26 / 5 / 2023م، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1155 مسجدًا منها 932 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و223 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف سوهاج
1. الفاروق – مشروع غرب طهطا - جهينة
2. الرحمن – نجع أبو ليلة – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الفيوم
3. الرحمة المكاوي – الفهمية – م الجمال – طامية أول

مديرية أوقاف أسيوط
4. الرحمن – بني طالب - الفتح
5. أحباب رسول الله – جحدم - منفلوط
6. التوبة – بني هلال – القوصية 
7. الكوثر – منطقة الدراوشة – القوصية 

مديرية أوقاف البحيرة
8. باغوص الشرقي – النمرية – أبو المطامير أول
9. بهجت لاظ – قمحة – مركز الدلنجات
10. شنوده – نديبة - دمنهور

مديرية أوقاف القليوبية
11. الوحيد – عزبة رستم – باسوس- القناطر الخيرية
12. عباد الرحمن – منشأة الكرام – شبين القناطر شرق

مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. الشنواني – قرية الشنواني – كوم الحجر - الحامول

مديرية أوقاف بني سويف
14. عزبة يعقوب البحري – الضباعنة - ببا

مديرية أوقاف المنيا
15. محمد عبد الله – المحرص – ملوي

مديرية أوقاف الشرقية
16. الرحمة - المهملي الكبيرة – أبو كبير

ثانيًا : مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الإسكندرية
1. عباد الرحمن – قرية الميثاق – برج العرب

مديرية أوقاف بني سويف
2. الوكلية – غرب الفشن

مديرية أوقاف جنوب سيناء
3. المدينة – أبو رديس – قطاع خليج السويس

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