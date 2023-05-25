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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير التعليم العالي تتابع تسليم مشروعات الدورة الثانية عشرة لمعامل جامعة المنصورة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، فريق من خبراء المعامل بوحدة المشروعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى  برئاسة أسامة جلال صقر القائم بأعمال مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي ويضم الفريق  محمود وفيق صادق وفرحات سعد مغنم الإستشاريين بمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي في إطار تأهيل معامل كلية الطب البشري بجامعة المنصورة للاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC ).


حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب للدراسات العليا، الدكتور أحمد فكري مدير مكتب المنح و متابعة مشروعات التعاون الدولي ومنسق مشروعات تطوير التعليم العالي، الدكتور أمير محمد ناجى شعلان نائب مدير مركز ضمان الجودة  بالجامعة، الدكتورة فاطمة الزهراء نائب مدير مركز ضمان الجودة  لقطاع العلوم الإنسانية بالجامعة.  


وأشاد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة  المنصورة خلال اللقاء ، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على  عدد  متميز من المشروعات البحثية، كما أشاد بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي للجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
قام الفريق بعمل زيارة تسليم معمل الفيروسات الطبية بكلية الطب بالدورة الثانية عشر كود /Lp12 -043-MANS وتضمن برنامج الزيارة عرض موجز لإنجازات المشروعات يشتمل علي أهم مخرجات المشروعات، وتوقيع محاضر التسليم والتسلم في حضور أعضاء اللجنة.


تأتى زيارة فريق المشروعات فى إطار إهتمام الجامعة بتفعيل دور المعامل المعتمدة والتي تعتبر معامل ذات كفاءة وتقنية عالية المستوى لتلبية الاحتياجات الملحة للمجتمع والهيئات والشركات في مجال خدمة المواطنين والمرضى بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا علماً بأنه تم تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة وتطوير نظام العمل به طبقا للمواصفة  15189- ISO كما هو متبع في المعامل الدولية طبقاً لشروط المنظمة الدولية للاعتماد.


كما يقوم معمل الفيروسات الطبية بقسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بكلية الطب.جامعة المنصورة بتقديم الخدمه لمحافظه الدقهلية.

ويساهم في تشخيص امراض الفيروساتEBV, CMV, HPV, HSV type 1, enterovirus  و عمل اختبارات ELISA و real time PCR    مما يساعد علي سرعة علاجهم وإجراء عدد أكبر من الأبحاث في وقت أقل مع الوصول لنتائج دقيقة ومعتمدة مما يشجع العديد من الباحثين في التقدم لإجراء أبحاثهم بهذا المعمل.


وقام فريق الزيارة بعقد لقاء مع مديرى المعامل نظرًا لحصول الجامعة على عدد متميز من مشروعات تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بإجمالي عدد 15 منهم عدد 7 معمل معتمد وعدد ،8 معمل جاري اعتمادهم ومنها : معمل البيولوجيا الجزيئية (المسالك البولية)، معمل هندسة الطرق والمطارات ( كلية الهندسة)،  معمل اختبارات خصوبة الأراضي ومراقبة جودة الأسمدة ( كلية الزراعة)، معمل امراض البذور وزراعة الأنسجة ( كلية الزراعة )، معمل الباثولوجي ( مركز الأورام)،  معمل تشخيص امراض الكبد ( كلية الطب )، معمل البيولوجيا الجزيئية ( مركز الأورام)،  معمل المناعة الاكلينيكية ( قسم الباثولوجيا الإكلينيكية )،  معمل طب السموم الاكلينيكية ( كلية الطب )، معمل الطب الكيميائي الإكلينيكي ( مستشفى الطوارئ)، معمل القياسات الدقيقة ( كلية الهندسة )، معمل ميكانيكا التربة والاساسات ( كلية الهندسة ).


كما قام الفريق بعمل زيارة دعم وفني ومتابعة لمعمل القياسات الدقيقة والمعايرة  بكلية الهندسة في الدورة الثالثة عشر  والذي يهدف الى اجراء القياسات مختلفة مثل (القياسات الطولية الدقيقة، القياسات الزاوية، قياس خشونة السطح، الاستدارة، الاستقامة والتعامد و غيرها من القياسات الخاصة ب (profile measurments).

التعليم العالي والبحث العلمي بمحافظة الدقهلية جامعة المنصورة محافظة الدقهلية وكيل كلية الطب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

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