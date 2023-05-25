أزمات الوسط الغنائي عرض مستمر|محسن جابر يهدد عمرو مصطفى وتعليق حفلة ويجز

شهد الوسط الغنائى خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات التى وقعت بين أهل المزيكا سواء كان مطربين أو منتجين أو حتى نقابة المهن الموسيقية والتى كانت سببا فى تعليق حفلة ويجز التى يشارك فيها بجانب فريق كايروكي شهر يوليو القادم.





أزمة ويجز مع النقابة بسبب حفل التجمع

وبدأت أزمة حفلة ويجز الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية بعد قيام النقابة بإعطاء تصريح غناء لفريق كايروكي الذي يشارك فى نفس الحفل ولم يتم إعطاء نفس التصريح لويجز وذلك لعدم حضوره إلى النقابة والتوقيع على الإقرار المخصص لفئة مطربي الراب والمهرجانات.





رد النقابة الرسمي على أزمة ويجز

وأكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أن مغنى الراب، ويجز لم يطلب حتى الآن تصريحا لإحياء حفل بالتجمع الخامس شهر يوليو القادم.

وأضاف هندي في تصريح خاص لـ صدى البلد أن فريق كاريوكي والذي يحيي مع ويجز حفلة التجمع قد حصل اليوم على تصريح لإحياء الحفل ولكن لم يأت ويجز من أجل هذا التصريح حتى هذه اللحظة.

أزمة عمرو مصطفى ومحسن جابر

وأيضا من أزمات الوسط الغنائى التى وقعت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة عمرو مصطفى مع المنتج محسن جابر بسبب صوت أم كلثوم.



وبدأت الأزمة بعد إعلان الملحن عمرو مصطفى عن نيته فى استخدام تقنية الذكاء الإصطناعي واستخدام صوت السيدة أم كلثوم فى ألحان من تأليفه وهو ما اعترض عليه محسن جابر صاحب شركة عالم الفن لحصوله على حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة بصوت الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم.





تهديد محسن جابر لعمرو مصطفى

وكلف محسن جابر المكتب الإعلامي لشركته بإصدار بيان صحفي ليحذر فيه عمرو مصطفى أو غيره من استخدام صوت أم كلثوم، فى أي عمل دعائى واستشهد على ذلك بواقعة مماثلة فى أوروبا عندما قامت إحدى الشركات باستنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند وهو ما جعل شركة يونيفرسال تقوم بتحذير هذه الشركات من استخدام أصوات المغنين التابعة لهم وطالبوا بتعويض كبير.

وجاء أيضا فى البيان الصادر من محسن جابر تحذير صريح لعمرو مصطفى إذا قرر تقديم صوت أم كلثوم وجاء فى البيان: لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى - رغم علاقتى الوطيدة به – أن يستخدم الذكاء الاصطناعى، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.

عمرو مصطفى لن يتراجع عن فكرته

الأمر لم ينته عن هذا الحد فبعد تهديد محسن جابر لعمرو مصطفى بمقاضاة حيال تنفيذ فكرته، قرر عمرو مصطفى الإعلان عن تنفيذ فكرته ولكن دون ذكر اسم المطرب أو صورته، فى محاولة منه لتجنب وقوعة فى أزمة الحقوق الفكرية والأدبية التى يمتلكها محسن جابر.



أزمة شيرين عبد الوهاب وإليسا

وبدأت أزمة شيرين وإليسا بعد تصريحات شيرين عبد الوهاب ضد إليسا خلال حلولها ضيفة فى برنامج كايروكي مع المذيع هشام الهويس.





تصريحات شيرين عبد الوهاب

وقالت شيرين عبد الوهاب: "بحب إليسا لأنها فنانة واضحة جدًا ومش بتخبي حاجة، لكن مبحبش فيها نقطة أني بحسها بتغني وهي ماسكة على الناس شيكات"، وهو ما اعتبرته إليسا إهانة لها وسارعت فى كتابة بوست على صفحتها الشخصية جعل البعض يؤكد أنها تقصد به شيرين عبد الوهاب

رد إليسا

وكتبت إليسا عقب تصريحات شيرين عبد الوهاب قائلة: الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى ‏ليس الفقير من فقد الذهب وإنما الفقير من فقد الاخلاق والأدب.



ويبدو أن الفترة القادمة سوف تشهد تطورات جديدة من الثنائى خاصة وأن إليسا كانت من أكبر الداعمين لشيرين وقت مرضها وأزمتها الشهيرة.