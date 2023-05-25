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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يطرح متحملاني.. فيديو

حمادة هلال
حمادة هلال

طرح منذ قليل النجم حمادة هلال أحدث أغانيه بعنوان "متحملاني" وهي أول أغنية يقوم بطرحها بعد نجاحه الكبير في مسلسل "المداح" في الموسم الرمضاني السابق.

الأغنية تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد من المنصات الإلكترونية، وصفحات السوشيال ميديا.

أغنية "متحملاني" من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين و انتاج شركة كيوب ميوزك وفوتوغرافيا شريف قمر وإشراف عام مصطفى مرتضى وتم طرحها منذ قليل للجمهور.  

 

حمادة هلال يكشف تفاصيل الجزء الرابع من المداح

كشف الفنان حمادة هلال أن تقديم جزء رابع من مسلسل “المداح” فكرة  قائمة، لكن لم يتم تحديد موعد لتقديمه.

وقال، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "محتاج راحة شوية من شخصية صابر المداح، لأنني عندما أدخل فى تصوير جزء جديد تسيطر عليّ حالة خاصة بالمسلسل، ومحتاج الفترة القادمة أن أقدم أفكارا مختلفة، ولا يوجد مانع أن أقدم بعدها جزءا جديدا من المداح".

وعن تقديمه لثلاثة أجزاء متتالية، أكد حمادة هلال أن الذي دفعه لتقديم هذه الأجزاء المتتالية هو الجمهور الذي يطالب عند انتهاء كل جزء بتقديم جزء جديد، قائلا: “الجمهور هو ما يدفعني لتقديم أجزاء جديدة من المداح”.

 

تفاصيل مسلسل المداح

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال النجم حمادة هلال متحملاني المداح

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