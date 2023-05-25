روسيا: يجب ألا تكون هناك دولة أو لغة أوكرانية

قال رئيس لجنة السياسة الإقليمية في مجلس الدوما الروسي، أليكسي ديدينكو، اليوم الخميس، إنه يجب ألا تكون هناك دولة أو لغة أوكرانية.

ويستضيف مجلس الدوما الروسي، مؤتمرا حول تنسيق الإطار التنظيمي وفقا لتشريعات الاتحاد الروسي، ويشارك فيه ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، فضلا عن منطقتي زابوريجيا وخيرسون.

وقال ديدينكو: “لا ينبغي أن تكون هناك هذه الدولة ولا هذه اللغة. لا ينبغي أن تكون هناك أي لغة أوكرانية، فهذه لغة العدو، لا يمكن دراستها بأي شكل من الأشكال، ولا احترامها، ولا ينبغي أن تكون من حيث المبدأ، ولا علامات بهذه اللغة البشعة".

وأضاف: “يمكن فقط للمترجمين العسكريين دراسة اللغة الأوكرانية”.

ووفقًا للمادة 68 من دستور روسيا، فإن لغة الدولة في جميع أنحاء البلاد هي اللغة الروسية، لكن للجمهوريات الحق في إنشاء لغات الخاصة بها.

وتنص الفقرة 3 من هذه المادة على أن "الاتحاد الروسي يضمن لجميع شعوبه الحق في الحفاظ على لغتهم الأم، وتهيئة الظروف لدراستها وتطويرها".