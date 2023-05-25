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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري عاجل من روسيا ضد قاذفات استراتيجية أمريكية قرب حدودها

مقاتلات روسية
مقاتلات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B للقوات الجوية الأمريكية فوق بحر البلطيق تحلق قرب حدود روسيا.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، أن “مقاتلين من طراز SU-35 و SU-27، رافقتا قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B للقوات الجوية الأمريكية فوق بحر البلطيق”.

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وأضافت: “صنف طاقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-1B. وبعد إخراج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلات الروسية إلى قاعدتها الجوية”.

وتابعت: "انتهاك حدود روسيا أمر غير مسموح بها".

وأكدت أن تحليق المقاتلات الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

الدفاع الروسية روسيا أمريكا قاذفات استراتيجية أمريكية

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