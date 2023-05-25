تحرك عسكري عاجل من روسيا ضد قاذفات استراتيجية أمريكية قرب حدودها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B للقوات الجوية الأمريكية فوق بحر البلطيق تحلق قرب حدود روسيا.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، أن “مقاتلين من طراز SU-35 و SU-27، رافقتا قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B للقوات الجوية الأمريكية فوق بحر البلطيق”.

وأضافت: “صنف طاقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-1B. وبعد إخراج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلات الروسية إلى قاعدتها الجوية”.

وتابعت: "انتهاك حدود روسيا أمر غير مسموح بها".

وأكدت أن تحليق المقاتلات الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.