إزالته من الهواتف.. روسيا تنصح بوقف استخدام تطبيق واتساب |تفاصيل

قال عضو مجلس الدوما الروسي، أليكسي ديدينكو، اليوم الخميس، إنه يجب على نواب مجلس الدوما أن يتوقفوا عن استخدام تطبيق “واتساب” المملوك لشركة “ميتا”، مؤكدا أنه يجب أن يستخدموا “تلجرام”.

وقال ديدينكو، في مؤتمر بمجلس الدوما الروسي، "نواب مجلس الدوما، في رأيي، يجب على الجميع في المستقبل القريب أن يتوقف عن استخدام “واتساب” واستخدام الشبكات العادية فقط".

وأكد ديدينكو، أنه يجب استخدام تطبيقات “تلجرام” و”وي شات”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب علي جميع النواب أن يتوقفوا عن استخدام “واتساب” ، أشار إلى أنه يجب تحديد يوم واحد متزامن لإزالة التطبيق.

وفي وقت سابق، تم تغريم تطبيق “واتساب” مرتين بمبلغ 4 و 18 مليون روبل لرفضه توطين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في الاتحاد الروسي.