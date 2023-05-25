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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات طنطا: السجن 6 أعوام لـ عامل واقع قاصرا كرها عنها

جنايات طنطا
جنايات طنطا

أصدرت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحميد مصطفي هندي وعضوية المستشار محمود محمد الربيعي والمستشار إكرامي رمضان يوسف والمستشار مصطفي محمد درويش وأمانة سر عبدالفتاح احمد رسلان، بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات بدائرة مركز طنطا في القضية رقم 34276 لسنة 2023 والمقيدة برقم 3055 لسنة 2023 كلي غرب طنطا لقيامة بالتعدي على طفلة وهتك عرضها بدون رضاها تحت تهديد السلاح بقرية شوني بدائرة مركز طنطا.

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وكان المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية أحال المتهم "فرج. ع. ا "البالغ من العمر 29 سنة ، واقع الطفلة "اماني. ش. ا " والتي لم تتجاوز 18 سنة ، بأن اقتحم عليها مسكنها وأشهر سلاحا ابيض، في مواجهتها فبث الرعب في نفسها، وتمكن من شل مقاومتها، واقتادها لإحدى غرف مسكنها، وقام بالتعدي عليها جنسيا بدون رضاها مستغلا غياب اسرتها عن المنزل، ما نتج عن ذلك حملها.

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