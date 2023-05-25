عاطف الشيتاني: مواليد مصر حاليا حوالى 2 مليون

قال الدكتور عاطف الشيتانى المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، إن مواليد مصر حاليا حوالى 2 مليون خلال عام حسبما أفاد المركز القومي للإحصاء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة دى ام سي،: نقاشات اليوم في الحوار الوطنى كانت فاخرة وكان من المهم الاتفاق على رؤية محددة ولدينا مشكلة زيادة سكانية محددة، والدولة تسعى للوصول بمعدل طفلين لكل أسرة للوصول إلى معدل نمو سكانى صفرى بمعنى أن المواليد تساوى الوفيات.



وأشار إلى أن الكل متفق على توفير خدمات تنظيم الأسرة بشكل مجانى وسهل المنال للسيدات وهناك فرص مهدرة يمكن استخدامها في التواصل مع السيدات.