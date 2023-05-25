بيان عاجل من بايدن بشأن أزمة التخلف عن سداد الديون في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يوجد وجهات نظر مختلفة مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بشأن أزمة سقف الدين.

وأكد بايدن، أنه "لن يكون هناك تخلف عن سداد الديون في امريكا”.

وقال الرئيس الأمريكي: “كان هناك عدة محادثات مثمرة مع رئيس مجلس النواب بشأن سقف الدين”.

وأضاف: “المحادثات مع رئيس مجلس النواب تركز على الميزانية وليس على التخلف عن سداد الدين”.

ومنذ قليل، قال البيت الأبيض، إن فريق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى محادثات جيدة بشأن أزمة سقف الديون.

وأضاف البيت الأبيض، أن “المفاوضين بشأن أزمة سقف الدين أجروا مباحثات افتراضية قبل نحو ساعتين من الآن”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، إن الجمهوريين يقودون أمريكا إلى طريق خطير.

وكتب جيفريز، في تغريدة على "تويتر”، تعليقا على أزمة الديون، إن “التخلف عن سداد الديون أو خفض الإنفاق سيدمر برامج الصحة والتعليم”.