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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بلاغ آخر.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

في تطور جديد في أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وآخرها تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد أسرتها يتهمها بالتشهير به وسبه وقذفه أمام المواطنين في محل سكنه بأكتوبر.

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وقال محمد أبو العلا محامي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه أسرة زوجته ريم صادق بالتعدي عليه وسبه وقذفه أمام منزله، داخل كمبوند باكتوبر.

 

وأضاف أبو العلا لـ "صدى البلد" أنه في بلاغه المقدم من حسن شاكوش ذكر أنه بتاريخ 21 مايو قامت أسرة زوجته ريم طارق وأشخاص آخرون بالتهجم على حسن شاكوش، والتعدي عليه وسبه وقذفه بعبارات خارجة وخادشة للحياء، على مرأى ومسمع والجيران.

 

وتابع دفاع حسن شاكوش بأنه قدم حافظة مستندات تحوي فيديوهات بالسب والقذف، موضحا أن تلك الشتائم تسببت في أضرار نفسية ومعنوية ومادية لمؤدي المهرجانات.

 

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم طبقا لنصوص القانون.

 

استدعاء المأذون

قررت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق في إطار استكمال التحقيقات في أزمة الزوجين تبادلهما الاتهامات بالسرقة والتزوير في قسيمة الزواج.

 

وأرسلت نيابة في استدعاء كامل مرزوق المأذون الذي تولى عقد القران بعد طلب فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش سماع أقواله حول مدى تورطه مع "شاكوش" في تزوير قسيمة الزواج" بإثبات أن ريم "بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها من زوجها السابق لحسن شاكوش حتى يعطيها للمأذون ويثبتها في قسيمة الزواج أنها "سيب".


وتقدم، فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش لجهات التحقيق بـ"فلاشة" تتضمن تسجيلات صوتية لحسن شاكوش يتحدث فيها إلى زوجته يؤكد مضمونها علمه بأنها مطلقة وتزوجت قبله، بخلاف ما يدعي أنه لا يعلم بزواجها من رجل قبله.

 

وفرغت النيابة الفلاشة التي تضمنت محادثة صوتية لشاكوش يقول فيها لريم: "أنا اخترتك من بين أخواتك رغم إنك مش بنت بنوت وعملتلك فرح متحلميش بيه".

 

تزوير في قسيمة الزواج 

وطالب دفاع ريم طارق بالتحقيق في تزوير حسن شاكوش لأوراق رسمية "قسيمة الزواج" بالاشتراك مع المأذون.


وطالب مرزوق أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرًا رشيدًا، خاصة أن ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الأول لتسليمها للمأذون ثم فوجئت عندما اطلعت في النيابة على قسيمة زواجها أنه مسجل بها أنها بكر رشيد.

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش أدلة تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج".

 

بيانات كاذبة وسرقة 

وعقب الاستماع لأقوالها وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الإدلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه وقررت إخلاء سبيلها بدون ضمان.

ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع المأذون في تزوير قسيمة زواجهما.

 

وكان تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

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