بالمستندات .. الزمالك يشكو اتحاد الكرة والأهلي وكهربا للفيفا

كشف المستشار مرتضى منصور ، أن مجلس الزمالك تقدم بشكوى رسمية الى المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار لجنة التظلمات بوقف قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا ١٢ مباراة بعد رفع الاهلي دعوى قضائية ضد لجنة الانضباط بأنها لجنة تشكيلها غير شرعي .

وحصل صدى البلد على الشكوى التى تقدم بها مجلس الزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد اتحاد الكرة المصري والنادى الأهلى ولجنة التظلمات ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى .

أزمة شيكابالا وأتشمبونج

قال المستشار مرتضى منصور إن مستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بقضية شيكابالا تم إيداعها في البنك وقيمتها مليون و500 ألف دولار لإرسالها للنادي البرتغالي وتم الحجز على أرصدة الزمالك ، وأصبح النادي مهددا بالإيقاف لثلاث فترات قيد.

وأضاف أن الغاني بنيامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق سجل فيديو يؤكد فيه حصوله على مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وأكد مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه بعد رحيل المجلس وتولي اللجان مسؤولية إدارة النادي تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته وصدر حكم لصالحه.

وتابع قائلا : اتفقنا مع اللاعب الغاني على جدولة المستحقات المتأخرة وسددنا قسطا واحدا من مستحقاته وتم الحجز على القسط الثاني في البنك.

تكريم سيدات الطائرة

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم فريق الكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، كما تم تكريم فريق الكرة الطائرة للرجال بعد الفوز بالمركز الثاني للبطولة الأفريقية.

وأثنى المستشار مرتضى منصور على مستوى فريق الكرة الطائرة للسيدات وتأهله لكأس العالم للأندية بالهند، كما أشاد بفريق الرجال ونجاحه في حصد لقبي الدوري وكأس مصر والمنافسة بقوة في البطولة الأفريقية.

وأضاف أن الفريقين نجحا في التتويج ببطولات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي والحجز على أرصدة الزمالك في البنوك.

أخطر مؤتمر صحفى

وأكد مرتضى منصور أن المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم بمثابة أخطر مؤتمر في تاريخ النادي، موضحا أنه عقد مؤتمرا منذ 15 يوما ولم يأت النادي بعدها.

وقال في المؤتمر الصحفي : عقدنا اجتماعا لمجلس إدارة النادي قبل المؤتمر الصحفي اليوم لمناقشة العديد من الأمور المهمة.

شائعات رحيل أوسوريو

وأكد مرتضى منصور أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال في المؤتمر الصحفي :" المدير الفني مستمر ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع حسام حسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وأضاف أن اللجنة الفنية ليس لها الحق في الحديث مع أي شخص دون الرجوع لمجلس إدارة نادي الزمالك في أي قرار.

وشدد على أن ما تردد بشأن رحيل المدير الفني لا أساس له من الصحة.

وتابع قائلا :" كفاية ضرب في نادي الزمالك".

وأضاف أنه لا أساس من الصحة للتفاوض مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي لتدريب الأبيض.

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