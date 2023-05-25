عاجل
تقل 30% عن السوق.. الزراعة تزف بشرة للمواطنين قبل العيد بشأن أسعار اللحوم والموسيقيين تتوعد ويجز وتهدد الشركة الراعية بعقوبات قاسية هتخفي رقمك.. واتساب يطلق ميزة خصوصية جديدة أخبار الفن|وفاة فنان كويتي شهير.. دينا الشربيني: أعيش قصة حب مع مصري جدع أرخص من الجاهز .. طريقة عمل الآيس كريم بالمنزل أخبار التعليم.. الوزارة: امتحانات الدبلومات الفنية العملية جرت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين.. افتتاح المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بطب عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمستندات .. الزمالك يشكو اتحاد الكرة والأهلي وكهربا للفيفا

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور ، أن مجلس الزمالك تقدم بشكوى رسمية الى المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار لجنة التظلمات بوقف قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا ١٢ مباراة بعد رفع الاهلي دعوى قضائية ضد لجنة الانضباط بأنها لجنة تشكيلها غير شرعي .

وحصل صدى البلد على الشكوى التى تقدم بها مجلس الزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد اتحاد الكرة المصري والنادى الأهلى ولجنة التظلمات ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى .

أزمة شيكابالا وأتشمبونج

قال المستشار مرتضى منصور إن مستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بقضية شيكابالا تم إيداعها في البنك وقيمتها مليون و500 ألف دولار لإرسالها للنادي البرتغالي وتم الحجز على أرصدة الزمالك ، وأصبح النادي مهددا بالإيقاف لثلاث فترات قيد.

وأضاف أن الغاني بنيامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق سجل فيديو يؤكد فيه حصوله على مستحقاته لدى النادي الأبيض.

وأكد مرتضى منصور  في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم  أنه بعد رحيل المجلس وتولي اللجان مسؤولية إدارة النادي تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته وصدر حكم لصالحه.

وتابع قائلا : اتفقنا مع اللاعب الغاني على جدولة المستحقات المتأخرة وسددنا قسطا واحدا من مستحقاته وتم الحجز على القسط الثاني في البنك.

تكريم سيدات الطائرة

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم فريق الكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة، كما تم تكريم فريق الكرة الطائرة للرجال بعد الفوز بالمركز الثاني للبطولة الأفريقية.

وأثنى المستشار مرتضى منصور  على مستوى فريق الكرة الطائرة للسيدات وتأهله لكأس العالم للأندية بالهند، كما أشاد بفريق الرجال ونجاحه في حصد لقبي الدوري وكأس مصر والمنافسة بقوة في البطولة الأفريقية.

وأضاف أن الفريقين نجحا في التتويج ببطولات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي والحجز على أرصدة الزمالك في البنوك.

أخطر مؤتمر صحفى

وأكد مرتضى منصور أن المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم بمثابة أخطر مؤتمر في تاريخ النادي، موضحا أنه عقد مؤتمرا منذ 15 يوما ولم يأت النادي بعدها.

وقال في المؤتمر الصحفي : عقدنا اجتماعا لمجلس إدارة النادي قبل المؤتمر الصحفي اليوم لمناقشة العديد من الأمور المهمة.

شائعات رحيل أوسوريو

وأكد مرتضى منصور أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال في المؤتمر الصحفي :" المدير الفني مستمر ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع حسام حسن لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

وأضاف أن اللجنة الفنية ليس لها الحق في الحديث مع أي شخص دون الرجوع لمجلس إدارة نادي الزمالك في أي قرار.

وشدد على أن ما تردد بشأن رحيل المدير الفني لا أساس له من الصحة.

وتابع قائلا :" كفاية ضرب في نادي الزمالك".

وأضاف أنه لا أساس من الصحة للتفاوض مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي لتدريب الأبيض.

IMG-20230525-WA0197
IMG-20230525-WA0197
IMG-20230525-WA0198
IMG-20230525-WA0198
الزمالك مرتضى منصور الفيفا المحكمة الرياضية الدولية كهربا الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

لبنان.. تصريح عاجل من نصر الله ينذر بنشوب حرب كبري مع إسرائيل

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

بعد تصريحات بايدن.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن أزمة الديون

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

بعد خناقة المول بسبب معاكسة زوجته| أول رد فعل من إمام عاشور

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

مانشستر يونايتد يتأهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح على تشيلسي برباعية

رسميًا .. ليفربول يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

سيناريو أفغانستان يتكرر.. اعتراف إيطالي يكشف عن مصير كارثي لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاحة كل يوم تبعدك عن الطبيب عامين بدون أمراض

اليوم العالمي للغدة الدرقية.. كيف يؤثر قصورها على متلازمة تكيس المبايض؟

رشا مهدي تحتفل بنجاح "الكتيبة 101" في صدى البلد| صور

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ