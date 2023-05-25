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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل .. خاص

احمد ابراهيم
احمد ابراهيم

تداولت بعض المواقع خلال الساعات الماضية انباء تفيد اصابة الفنان أحمد إبراهيم، بشلل بعد اصابته بجلطة.

 

ونفى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل، وقال في تصريح لـ “صدى البلد” أحمد يتابع العلاج الطبيعي في الامارات وحالته في تحسن، وكل ما يتعرض له طبيعي نتيجة الجلطة، ولكن الحالة مستقرة الان وهو يتعافى".

وكان  الفنان أحمد إبراهيم قد غادر غرفة العناية المركزة بعد أيام من إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى مكوثه الأيام الماضية داخل العناية المركزة.

ويستكمل الفنان أحمد إبراهيم علاجه فى غرفة عادية بالإضافة إلى خضوعه لجلسات علاج طبيعي.

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة في المخ

جلطة في المخ و الساق.. ماذا حدث لـ الفنان أحمد إبراهيم ؟

وكان قد أعلن الفنان محمد علي رزق، إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، من خلال منشور له على حسابه على فيسبوك . 

 

 

وكتب رزق: "الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، الرجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أحمد إبراهيم للجلطات، بل أصيب في مايو 2022 بجلطة في الساق، وأعلن وقتها أن السبب وراء تلك الأزمة ، أنه عانى من مشاكل في حياته الشخصية أثرت عليه و تسببت في تلك الجلطة . 

حذروا من الحزن الشديد

وهو الأمر الذي أكده العديد من الأطباء ، وحذروا من الحزن الشديد ، وأنه يتسبب في الإصابة بجلطات المخ و القلب وغيرها من المشاكل الصحية التي تعود على الشخص بسبب تعرضه لحزن شديد. 

ومنذ عام نشر أحمد إبراهيم صور له اثناء العلاج في الإمارات بعد جلطة الساق ، وظهر وهو جالساً على كرسي متحرك . 

وكتب حينها أحمد إبراهيم :" قدر الله وما شاء فعل .. استراحة محارب" .

يذكر أن جلطة المخ التى عانى منها الممثل أحمد إبرهيم مؤخرا تسبب العديد من المضاعفات التى يمكن أن تستمر لـ 18 شهر لذا لابد من رعاية المصاب بها لمدة طويلة والاهتمام بالتغذية الصحيحة والالتزام بالعادات الصحية حتى بعد الخروج من المستشفى.

 

 

احمد ابراهيم الفنان أحمد إبراهيم العناية المركزة جلطة المخ فيسبوك

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