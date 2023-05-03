جلطة في المخ و الساق.. ماذا حدث لـ الفنان أحمد إبراهيم ؟

أعلن الفنان محمد علي رزق ، إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ ، من خلال منشور له على حسابه على فيسبوك .

وكتب محمد رزق :" الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ ، الرجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة".

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أحمد إبراهيم للجلطات ، بل أصيب في مايو 2022 بجلطة في الساق ، وأعلن وقتها أن السبب وراء تلك الأزمة ، أنه عانى من مشاكل في حياته الشخصية أثرت عليه و تسببت في تلك الجلطة .

احمد ابراهيم

حذروا من الحزن الشديد

وهو الأمر الذي أكده العديد من الأطباء ، وحذروا من الحزن الشديد ، وأنه يتسبب في الإصابة بجلطات المخ و القلب وغيرها من المشاكل الصحية التي تعود على الشخص بسبب تعرضه لحزن شديد .

ومنذ عام نشر أحمد إبراهيم صور له اثناء العلاج في الإمارات بعد جلطة الساق ، وظهر وهو جالساً على كرسي متحرك .

وكتب حينها أحمد إبراهيم :" قدر الله وما شاء فعل .. استراحة محارب" .