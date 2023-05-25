رابطة الأندية تعاقب محمود علاء بالإيقاف والغرامة بعد واقعة الكاميرا

قررت رابطة الأندية المحترفة إيقاف علاء مباراتين مع تغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي الذي صدر من اللاعب عقب طرده في مباراة المصري البورسعيدي.

كما قررت الرابطة تحميل نادى الاتحاد قيمة تلفيات إحدى كاميرات النقل التلفزيوني.

على جانب أخر .. فجر اللواء ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، مفاجأة بشأن قيد لاعبي نادي الزمالك قبل انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها فى السعودية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وقال اللواء ثروت سويلم، عبر تصريحات إذاعية: “هناك تحركات من أجل إيجاد حلول لمشكلة قيد لاعبي الزمالك قبل البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها فى السعودية”.

وأضاف: “هناك تنسيق بين الجميع، خاصة مع قوة البطولة والتأكيد على وجوب دعم فريق الزمالك، ولا يجب اعتبار ذلك مجاملة للفارس الأبيض”.

ويواجه نادي الزمالك أزمة قبل المشاركة فى البطولة العربية للأندية، وذلك بعد إعلان المهندس عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، فتح باب القيد خلال شهر أغسطس المقبل، ما يعني عدم قدرة الفارس الأبيض على تدعيم صفوفه بصفقات جديدة وخوض البطولة بنفس الاسكواد.