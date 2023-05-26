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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|هتخفي رقمك.. واتساب يطلق ميزة خصوصية جديدة.. جوجل تلغي هذه الميزة من منصة YouTube الشهر المقبل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

نيابة عنك.. جوجل تطرح ميزة "الكتابة السحرية" مع تطبيق Messages

أعلنت شركة جوجل، في مؤتمر  جوجل  الأحدث Google I / O ، عن عدد كبير من منتجاتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي وكيف أن هذه التقنية ستغير تعاملك مع كل التطبيقات مستقبلا.

 

جوجل تلغي هذه الميزة من منصة YouTube الشهر المقبل

أعلنت إدارة "يوتيوب" موقع الفيديو المملوك للشركة الأم "جوجل" Google اليوم أنه سيتم إلغاء خاصية القصص أو الستوريز Stories نهائيا في 26 يونيو القادم، حيث تهدف الشركة إلى التركيز على تقنيات أخرى ، مثل الفيديوهات القصيرة والمشاركات المجتمعية ومقاطع الفيديو الحية.

 

تفاصيل أول ساعة سمارت بتكنولوجيا مصرية

أعلنت CardoO، المصرية الناشئة المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية بتقنية إنترنت الأشياء، إطلاق أول ساعة ذكية بتكنولوجيا مصرية وبتطبيقات تكنولوجية كلها بأيدى مصريين، والتي تحتوي على خصائص مبتكرة تساهم في تبسيط وتحسين أسلوب حياة مستخدميها من خلال مميزاتها المتطورة وقدرتها الفائقة على الاتصال.

 

هتخفي رقمك.. واتساب يطلق ميزة خصوصية جديدة

يمتلك واتساب WhatsApp، أفضل نظام مراسلة في العالم، ولكن بخلاف أفضل تطبيقات الاتصال لنظام أندرويد، يفتقر برنامج التراسل إلى بعض المزايا المفيدة.

 

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين مع ذاكرة عشوائية 12جيجابايت رام

تخطط شركة "فيفو" Vivo لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة  متوسطة المدى S17 وS17 Pro في 31 مايو في الصين، من ناحية أخرى ، من المقرر أن تزيح الستار عن طراز Vivo Y36 اليوم في إندونيسيا.

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