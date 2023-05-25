رسميًا .. ليفربول يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

فشل فريق ليفربول في حجز تذكرة مؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي برباعية في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي.

انتصار مانشستر يونايتد رفع رصيدهم لـ 72 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الخامس، ليفربول، قبل جولة وحيدة من نهاية المسابقة.

وبذلك لحق مانشستر يونايتد ، بـ مانشستر سيتي، أرسنال، نيوكاسل يونايتد ، ليتأهلوا سويًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، ممثلين عن الكرة الإنجليزية.

وضمن فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رفقة برايتون.

ويلعب ليفربول، يوم الأحد المقبل، أمام فريق ساوثامبتون، في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.