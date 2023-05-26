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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إصلاح تشريع وهيكلي.. مقرر القضية السكانية بالحوار الوطني تكشف أبرز التوصيات

جلسة الحوار الوطني
جلسة الحوار الوطني

أكدت الدكتورة نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن جلسات الحوار الخاصة بملف القضية السكانية، شهدت نقاشات جادة وقوية، وكان هناك اتفاق على تشخيص الزيادة السكانية.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن مصر كانت ترى المواطن هو السبب في زيادة السكان، ولكن اليوم فكرتنا في خطط التنمية، وتضمنت التوصيات عددًا من التشريعات والإصلاح الهيكلي، وكان هناك اهتمام شديد بتمكين المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وضرورة استقلالهم، على غرار القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان، ليكون لديهم تخصصاتهم.

وذكرت أن هناك حزمة من التشريعات مثل التشريعات التي تمنع عمالة الأطفال، وتم اليوم التشارك حول لامركزية خدمات الصحة، وفكر اللامركزية مهم جدًا في التعامل مع ملف السكان، في ظل الاعتراف على قصور الخدمات السكانية، وفكرنا في وضع برنامج تأهيلي للرائدات الريفيات.

وأشارت إلى القصور الشديد في تواجد نسب الأطباء، مضيفة أنه سيكون هناك اهتمام كبير لوجود جيش بديل من التمريض المؤهل.

 

القضية السكانية الحوار الوطني إصلاح تشريع جلسات الحوار الخاصة الزيادة السكانية

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