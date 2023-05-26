عبد السلام شفيق: عمال مجمع مصانع الكوارتز مصريون مدربون على أعلى مستوى

أكد اللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر والملاحات إن جميع العاملين في مجمع مصانع الكوارتز من عمال وفنيين ومهندسين وكيميائيين هم عمالة مصرية مدربة على اعلى مستوى ولا يوجد عسكريين كلها عمالة مدنية تامة.



وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: نحن نساعد القطاع الخاص وبنشجع القطاع الخاص وفى شراكات كثيرة مع شركات القطاع الخاص وابرمنا عقود تصدير مع شركات الطاع الخاص لدول عربية وأوروبية ونساعد القطاع الخاص في كل ما يسهم بجلب العملة الصعبة والنهوض بالاقتصاد المصرى وبما يقلل الفجوة الاستيرادية للخامات التي نستوردها.



وتابع: خام الكوارتز من الخامات الاستراتيجية الهامة نظرا لدخوله في عدد كبير من الصناعات مثل الالواح الضوئية والخلايا الشمسية والسبائك بالإضافة إلى ألواح الكوارتز وسابقا كان يتم تصديره بأسعار زهيدة جدا كخام، وعظمنا الاستفادة منه في شكلل ألواح الكوارتز ويتم تصديره بأضعاف السعرالذى كان يتم تصديره، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم والأول في تكامل العملية الإنتاجية على مستوى العالم ونحن الدولة الوحيدة التي تمتلك كل مستلزمات الإنتاج والدولة الأولى في العالم التي تمتلك مكونات الغنتاج بالكامل والهدف الاساسى من انشاء هذا المجمع هو تعظيم القيمة المضافة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى الخارج لأننا نحاول تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية.