عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد السلام شفيق: عمال مجمع مصانع الكوارتز مصريون مدربون على أعلى مستوى

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب عبد السلام شفيق

أكد اللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر والملاحات إن جميع العاملين في مجمع مصانع الكوارتز من عمال وفنيين ومهندسين وكيميائيين هم عمالة مصرية مدربة على اعلى مستوى ولا يوجد عسكريين كلها عمالة مدنية تامة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: نحن نساعد القطاع الخاص وبنشجع القطاع الخاص وفى شراكات كثيرة مع شركات القطاع الخاص وابرمنا عقود  تصدير مع شركات الطاع الخاص لدول عربية وأوروبية ونساعد القطاع الخاص في كل ما يسهم بجلب العملة الصعبة والنهوض بالاقتصاد المصرى وبما يقلل الفجوة الاستيرادية للخامات التي نستوردها.

وتابع: خام الكوارتز من الخامات الاستراتيجية الهامة نظرا لدخوله في عدد كبير من الصناعات مثل الالواح الضوئية والخلايا الشمسية والسبائك بالإضافة إلى ألواح الكوارتز وسابقا كان يتم تصديره بأسعار زهيدة جدا كخام، وعظمنا الاستفادة منه في شكلل ألواح الكوارتز ويتم تصديره بأضعاف السعرالذى كان يتم تصديره، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم والأول في تكامل العملية الإنتاجية على مستوى العالم ونحن الدولة الوحيدة التي تمتلك كل مستلزمات الإنتاج والدولة الأولى في العالم التي تمتلك مكونات الغنتاج بالكامل والهدف الاساسى من انشاء هذا المجمع هو تعظيم القيمة المضافة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى الخارج لأننا نحاول تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

صدمة جديدة لجماهير الأهلي | نجما الفريق في طريقهما للزمالك

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

ترشيحاتنا

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

الرئيس السيسي يوجه بـ إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين

هل تقرأ سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟

جوجل تلغي هذه الميزة من منصة YouTube الشهر المقبل

تونس .. الأمن يلقي القبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

الأوقاف تحدد الصيغة الإبراهيمية لصلاة على النبي لمدة 5 دقائق عقب الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 كيلو في الشهر.. نبات سحري للتخلص من الوزن الزائد بدون مجهود

نهاية تيك توكر شهير يثير الجدل لدخوله المنازل دون استئذان من أصحابها

ماذا يحدث لجسم المرأة بعد العلاقة الزوجية

صديق عمرها.. شاهد | صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ