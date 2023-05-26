محطم..أول تعليق من صلاح بعد فشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا

عبر محمد صلاح لاعب ليفربول، عن حزنه الشديد، لفشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكتب صلاح عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة:"أنا محطم تمامًا. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا".

وأضاف:"كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل للبطولة هو الحد الأدنى".

واختتم:"أنا آسف، هو وقت غير مناسب لنشر شيء إيجابي، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

فشل فريق ليفربول في حجز تذكرة مؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي برباعية في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي.

انتصار مانشستر يونايتد رفع رصيدهم لـ 72 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الخامس، ليفربول، قبل جولة وحيدة من نهاية المسابقة.

وبذلك لحق مانشستر يونايتد ، بـ مانشستر سيتي، أرسنال، نيوكاسل يونايتد ، ليتأهلوا سويًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، ممثلين عن الكرة الإنجليزية.

وضمن فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رفقة برايتون.

ويلعب ليفربول، يوم الأحد المقبل، أمام فريق ساوثامبتون، في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.