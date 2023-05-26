عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محطم..أول تعليق من صلاح بعد فشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا

صدى البلد

عبر محمد صلاح لاعب ليفربول، عن حزنه الشديد، لفشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكتب صلاح عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة:"أنا محطم تمامًا. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا".

وأضاف:"كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل للبطولة هو الحد الأدنى".

واختتم:"أنا آسف، هو وقت غير مناسب لنشر شيء إيجابي، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

 

فشل فريق ليفربول في حجز تذكرة مؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي برباعية في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي.

انتصار مانشستر يونايتد رفع رصيدهم لـ 72 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الخامس، ليفربول، قبل جولة وحيدة من نهاية المسابقة.

وبذلك لحق مانشستر يونايتد ، بـ مانشستر سيتي، أرسنال، نيوكاسل يونايتد ، ليتأهلوا سويًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، ممثلين عن الكرة الإنجليزية.

وضمن فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رفقة برايتون.

ويلعب ليفربول، يوم الأحد المقبل، أمام فريق ساوثامبتون، في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

لبنان.. تصريح عاجل من نصر الله ينذر بنشوب حرب كبري مع إسرائيل

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

ترشيحاتنا

أمريكا تفرض عقوبات على رئيس فاجنر في مالي

سفير مصر بطرابلس يرحب بالبيان الصادر عن "٦+٦" حول الموضوعات الليبية العالقة

يعاني من ضغط المباريات.. نجم الأهلي السابق يكشف سر إصابة الشناوي

روسيا تطالب بحلول بديلة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أول شخص اتقدملى.. البلوجر سارة تعلن خطوبتها: "ربنا بيعوض"

فرص للدراسة خارج مصر .. تعرف على تفاصيل التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صديق عمرها.. شاهد | صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

قميص شبك وعقد لولي.. أحمد سعد وشقيقه يثيران الجدل عبر السوشيال ميديا

إصابة نجم شهير بالشلل.. معلومات صادمة عن المرض

ملابس حريمي .. نجوم أثاروا الجدل بإطلالتهم الغريبة | محمد رمضان الأبرز

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ