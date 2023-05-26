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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إعلام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز يفوق الخيال

لجنة الإعلام بالمجلس
لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أول اجتماع لها بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ورحب الدكتور محمد مختار جمعة بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور سامى الشريف رئيس اللجنة وأمين عام رابطة الجامعات الاسلامية مشيدًا بدور اللجنة في كل ما يتعلق بملف الإعلام وإبراز دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
واصطحب الدكتور محمد مختار جمعة اللجنة في جولة تفقدية لمقر وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وأبدى أعضاء اللجنة إعجابهم الكبير بالمقر الجديد لوزارة الأوقاف الذي يضم مكاتب وقاعات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الجديدة مؤكدين أن هذا الإنجاز الكبير لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في مواكبة كل ما يتعلق بمجالات التكنولوجيا العالمية وفي مسايرة تكنولوجيا العمل الحكومي وسرعة إنجاز الملفات المتعلقة بخدمة المواطنين داخل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
ووجهت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التحية والتقدير للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية على ما تم من إنجازات مبهرة داخل العاصمة الإدارية الجديدة مشيدين بما حققته وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من نجاحات كبيرة ومبهرة في كل ما يتعلق من مهام في مجال الدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الديني وإعمار وتجديد المساجد ومواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة.
وكانت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد نظما جولة تفقدية للجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه العاصمة الإدارية الجديدة.
بدأت الجولة بزيارة لكاتدرائية السيد المسيح، والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحديقة الشعب، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي.
العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين
وخلال الجولة أشادت لجنة الإعلام بما جرى إنجازه على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنها نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة، وأن العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين، وبها تكتب مصر تاريخًا جديدًا من الإنجازات، فمصر غنية بأبنائها عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها، مؤكدين أن ما رأوه في الحي الحكومي يمثل نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة.

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وأعرب الدكتور سامي الشريف رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، عن شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على تنظيم الوزارة لهذه الجولة المتميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن ما رآه واطلع عليه من إنجازات تدعو للفخر والاعتزاز.
وعن مركز مصر الثقافي الإسلامي أكد «الشريف» أن هذا الصرح المهيب مشروع غير مسبوق، سواء في دار القرآن الكريم أو في مسجد مصر الذي شيد على أروع صورة لخدمة القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم.
مؤكدًا أنه لفخر عظيم لنا جميعًا أن نشهد هذا العمل الرائع الذي جاء بأيد مصرية، وفكر مصري صميم، ليثبت للعالم كله أن مصر كانت وستظل منارة العلم والثقافة والتنوير، ونسأل الله (عز وجل) أن يجزي كل من أسهم في هذا العمل المتميز وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة البناء الذي أعاد لمصر هيبتها ومكانتها.
وأكد أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن ما تم من إنجازات داخل العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز يفوق الخيال موجهين كل التحية والتقدير لكل يد مصرية عاملة وشريفة ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات.

الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور محمد مختار جمعة لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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