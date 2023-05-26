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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غضب بسبب الدجاج سريع النمو في بريطانيا.. لماذا يرفضون أكله ؟

دجاج
دجاج

أصبح الدجاج سريع النمو حديث الساعة في المملكة المتحدة بين مؤيد لتناوله ورافضين لوجوده لما يشكله من خطر على صحة الابناء، حيث يصل وزن الدجاجة لأكثر من ثلاثة كيلو في غضون شهر واحد فقط.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، رفضت المحكمة العليا في إنجلترا يوم الأربعاء دعوى قضائية تقدمت بها رابطة الرفق بالحيوان ضد استخدام دجاج سريع النمو في المزارع.

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وادعى نشطاء رعاية الحيوان أن السلالات المختارة وراثيا تعاني من مشاكل صحية خطيرة، وأساءت الحكومة تفسير لوائح بالسماح بتربية الدجاج.

ويعبر الدكتور مارك كوبر، رئيس حيوانات المزرعة في RSPCA، عن خيبة أمله إزاء هذا القرار، معتبرًا إياه "فشلاً كبيرًا في معالجة قضية رعاية الحيوانات الأكثر إلحاحًا في عصرنا".

جدل بسبب الدجاج سريع النمو.. ما هو ؟

 وأشارت المؤسسة إلى أن الدجاج سريع النمو يشكل حوالي 90٪ من أكثر من مليار دجاجة لحوم يتم ذبحها كل عام في المملكة المتحدة، وأن النظام القانوني فشل في حماية رفاهية هذه الحيوانات. 

فيما يطلق نشطاء رعاية الحيوان اسم "فرانكنتشكينز" على هذه السلالات من الدجاج، نظرا لاختيارها وراثيًا على مدى عقود لإنتاج أكبر قدر ممكن من اللحوم في أقصر وقت ممكن.

يعد هذا الحكم خسارة كبيرة لحماية حقوق الحيوانات، وطالب الكثير الحكومة بإعادة النظر في ممارساتها الزراعية وتحسين معايير الرعاية الحيوانية في البلاد.

إنتهاكات لوائح رعاية الحيوانات في المملكة المتحدة

من جانبها أعلنت رابطة الرفق بالحيوان في المملكة المتحدة عن انتهاكات لوائح رعاية الحيوانات المستزرعة من قبل وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، وذلك بسبب سرعة نمو الدجاج التي تصل إلى وزن الذبح في غضون 34 إلى 36 يومًا، مما يعرضها لمشكلات صحية ورفاهية.

ويشير النشطاء إلى أنه يمكن تجنب هذه المشكلات من خلال استخدام أساليب الزراعة التي توفر أعلى مستويات الرفاهية.

وأضافت رابطة الرفق بالحيوان أن النظام المراقبة الخاص للكشف عن قضايا الرعاية الاجتماعية يحتاج إلى إعادة النظر فيه، وأن الحكومة يجب أن تعمل على تحسين معايير الرعاية الحيوانية في البلاد.

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