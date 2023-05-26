بدون تكاليف .. طريقة عمل جلاش بالجبنة

يعد الجلاش من الاكلات السهل البسيطة التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل جلاش بالجبنه

المقادير

مقادير الجلاش والحشو :

1 لفة جلاش (باكيت واحد)

1 كوب كبير جبنة فيتا

نصف كوب كبير زيتون أسود

1 حبة بيضة

زيت

مقادير تزيين الوجه:

1 حبة بيضة مخفوقة

نصف كوب كبير لبن (120 مل)

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

خطوات التحضير

تحضير خليط الجبن والزيتون الأسود :

نحضر حبات الزيتون الأسود ونقوم بتخليتها من البذر ، ثم نقوم بفرمها

نضيف حبة بيضة و الجبن للزيتون المفروم ، ونقلبهم جيدًا حتى يختلطوا

نحضر الجلاش ، ونقوم بفرده ثم ندهن كل وجه ورق الجلاش بالزيت

نحضر

صينية تحضير الجلاش بالجبنة والزيتون

، ونقوم بدهنها بالقليل من الزيت

نضع نصف كمية ورق الجلاش في صينية التحضير ثم نضع خليط الجبن والزيتون الأسود ونفرده على شكل طبقة ثم نضع النصف المتبقى من ورق الجلاش

نقطع الجلاش بالجبنة والزيتون على شكل مربعات أو مثلثات على حسب الرغبة

نحضر وعاء نضع فيها حبة بيضة ونقوم بخفقها ، ثم نضيف لها الللبن والفلفل الأسود ،ونستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط

ندخل

صينية الجلاش بالجبنة والزيتون

فرن ساخن لمدة 10 دقائق ، ثم نخرجها ونسكب فوقها خليط البيض واللبن ، ثم ندخلها الفرن مرة اخرى حتى تنضج وتتحمر

نخرج

صينية الجلاش بالجبنة والزيتون

من الفرن ونتركها تهدأ قليلًا ، وبعد ذلك نستطيع تقديمها