كوندي: لن أغادر برشلونة ولم أطلب الرحيل

حسم الفرنسي جول كوندي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، الجدل حول مصيره مع البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن كوندي غاضب بسبب الدفع به في مركز الظهير الأيسر، وطلب الرحيل عن برشلونة حال عدم الاعتماد عليه في مركزه الأساسي (قلب دفاع) الموسم المقبل.

وكتب كوندي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر":"لأكون واضحًا بنسبة 100٪ ، لم أطلب مطلقًا مغادرة برشلونة ولن أغادر النادي".

وأضاف: "لن أذهب إلى أي مكان في الصيف المقبل".

يذكر أن كوندي انضم إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من إشبيلية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو.