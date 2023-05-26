المستشار الألماني يعرب عن اعتزامه التواصل مع بوتين من جديد

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إنه يعتزم التحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت المناسب ، معربًا عن احتمال استئناف الاتصال بعد انهيار شبه كامل في العلاقات منذ حرب أوكرانيا.

وصرح شولتس لصحيفة "كولنر شتات-أنزيغر" الألمانية في مقابلة نشرت في 26 مايو: 'كانت آخر مكالمة هاتفية أجرها مع بوتين منذ فترة ، لكننه يخطط للتحدث مع بوتين مرة أخرى في الوقت المناسب.

وكانت آخر مرة تحدث فيها الجانبان عبر الهاتف في أوائل ديسمبر، وخلال تلك المكالمة التي استمرت ساعة ، حث شولتس بوتين على سحب قوات موسكو من أوكرانيا.